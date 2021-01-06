كريم تدعم فريق ادارتها في الإمارات بمدير عام

المصدر: دبي- البيان

أعلنت كريم خلال شهر نوفمبر الجاري عن تعيين فيكتور كرياكوس سعد مديراً عاماً لشركتها في الإمارات العربية المتحدة، حيث سيقدم للشركة خبراته الواسعة التي تعود إلى عقد كامل في مجال الاستثمار وبناء وتوسيع نطاق الأعمال التجارية الرقمية، بما ينسجم مع أهداف كريم ورؤيتها لاستراتيجية تطبيقها "سوبر أب".

ومن خلال منصب المدير العام، يشرف فيكتور سعد على فريق مكوّن من أكثر من 35 شخصاً من كبار القادة في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء في مجال العمليات وإدارة المبيعات والحسابات والتسويق والنمو والشراكات والعلاقات الحكومية والاتصالات والتمويل وفرق العمل.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدثر شيخة ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريم: "يسرّنا ترحيب فيكتور كرياكوس سعد بمنصب المدير العام لشركة كريم في الإمارات، وكلنا ثقة بقدرته على إثراء الفريق بخبراته ومعارفه الواسعة في القطاع، بالإضافة إلى دوره في تحفيز نمو الشركة وترسيخ مكانتها كمنصة متميزة وملهمة".

من جهته، قال فيكتور سعد : "يشرفني تولي منصب المدير العام لشركة كريم في الإمارات، حيث سنواصل أنا والفريق مهمة تحسين نوعية حياة الأفراد في المنطقة.

بالإضافة إلى استقطاب شراكات جديدة تسهم في تطوير المنطقة مستقبلاً. وانطلاقاً من دعمي الكبير لاستراتيجية تطبيق كريم ، فإنني أثق بفوائده التي لا تقتصر على نموذج الأعمال فحسب، بل ستسهم في ترك تأثير إيجابي على المنطقة بأكملها. وأنا متحمس للغاية لدفع الفريق قدماً والارتقاء بآفاق الشركة إلى مستويات جديدة".

يُذكر أن فيكتور كرياكوس سعد بدأ مسيرته المهنية عام 2003 في قطاع الخدمات المالية كمستثمر مؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية، حيث عمل بشكل مباشر مع مديري الصناديق وخطط التقاعد المؤسسية. وشهدت مسيرته المهنية تحولاً كبيراً عام 2012 عندما انضّم إلى شركة Intigral،.

حيث توّلى مسؤولية الإشراف على الشركات والمشاريع الناشئة مثل شركة Saudi Telecom، لإنشاء وتطوير نماذج مسرّعات الأعمال. ومؤخراً في عام 2017، ركّز Victor على عمليات التوسع خلال عمله في Precinct Partners، وهي شركة استثمار تتخذ من دبي مقراً لها. وبفضل مسيرته الحافلة في قطاع الاستثمار، فقد اكتسب فهماً عميقاً لوظائف الأعمال والقطاعات المتعددة التي ستلعب الدور الأهم خلال مسيرته في شركة كريم.

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