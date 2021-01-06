«دبي للذهب» تتداول 12.7 مليون عقد 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن تسجيل 12.73 مليون عقد تم تداولها خلال 2020، فيما سجلت مجموعة بورصة دبي للذهب والسلع معدل اهتمام سنوي مفتوح بواقع 220.504 عقود. ويشير معدل الاهتمام المفتوح إلى إجمالي عدد العقود غير المسوّاة في نهاية يوم التداول، وهو مؤشر قوي على نجاح أي بورصة.

وكان الجنيه الإسترليني المنتج الأفضل أداء بين منتجات بورصة دبي للذهب والسلع العام الماضي، مع تداول أكثر من 0.26 مليون عقد بارتفاع 4.694% على أساس سنوي، فيما ارتفع معدل الاهتمام المفتوح 3.8% خلال الفترة نفسها.

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