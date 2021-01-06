مصفاة الطويلة للألومينا تعمل بإنتاجيتها القصوى

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أن الإنتاج الشهري الثابت لمصفاة الطويلة لتكرير الألومينا بلغ كامل معدل طاقتها الإنتاجية الشهرية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية وتجاوزه.

وتم تحقيق هذا الإنجاز الذي يعزز تكثيف الإنتاج عالمياً بعد 21 شهراً من استئناف الإنتاج بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في مصفاة الطويلة على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا، فيما استغرقت بقية مصافي الألومينا حول العالم ثلاثة أعوام أو أكثر للوصول إلى هذا المستوى من الإنتاج في العقد الماضي.

وتمت مراعاة معايير السلامة بشكل كامل أثناء العمل لتحقيق هذا الإنجاز في مصفاة الطويلة دون تسجيل أي إصابة بين الموظفين.

دور اقتصادي

وتعد الألومينا المادة الأولية الرئيسية التي تُستخدم في مصاهر الألمنيوم. وتلبي مصفاة الطويلة 40% من احتياجات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، من خلال طاقتها الإنتاجية التي تصل إلى طنين من الألومينا سنوياً.

وتسهم مصفاة الطويلة في تعويض بعض الواردات، مما يسهم بدوره في تعزيز الدور الاقتصادي لقطاع الألمنيوم في دولة الإمارات والذي يرفد الاقتصاد الوطني بما يصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تمكّنا من استئناف الإنتاج بكفاءة وبشكل آمن في مصفاة الطويلة للألومينا بفضل الخطط المدروسة والتنفيذ الدقيق. وأتوجه بالشكر إلى فريق العمل على الجهود الكبيرة التي بذلها لتحقيق هذا الإنجاز».

الجدير بالذكر أن بناء مصفاة الطويلة استغرق 72 مليون ساعة عمل بتكلفة وصلت إلى 3.3 مليارات دولار. وتم بناء المصفاة في إطار خطط شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي تهدف إلى أن تصبح الشركة الرائدة والمتكاملة في إنتاج الألمنيوم من خلال التوسع الاستراتيجي في سلسلة القيمة لقطاع الألمنيوم. كما أنجزت الشركة مشروع منجم البوكسيت في جمهورية غينيا والذي بدأ بتصدير المواد الخام التي يُستخرج منها الألمنيوم في أغسطس 2019.

مخططات

ويعمل في مصفاة الطويلة للألومينا أكثر من 570 شخصاً بينهم خبراء من جميع أنحاء العالم ومتخصصون إماراتيون تم تدريبهم لتولي مناصب مهمة في هذا القطاع الصناعي الجديد في دولة الإمارات كما يعمل 67 مواطناً إماراتياً في مصفاة الطويلة حالياً من بينهم 37 امرأة.

وبدأ الاستعداد لتشغيل مصفاة الطويلة منذ أن تم وضع مخططات المشروع، حيث استغرقت أعمال التحضير لتشغيل المصفاة أكثر من 500.000 ساعة عمل.

ويعد الألمنيوم الذي تنتجه شركة الإمارات العالمية أحد أكبر الصادرات التي يتم تصنيعها في دولة الإمارات بعد النفط والغاز. وباعتبارها الشركة الوحيدة التي تنتج الألمنيوم في الدولة، ساهمت الإمارات العالمية للألمنيوم في تصنيف دولة الإمارات كخامس أكبر دولة منتجة للألمنيوم على المستوى العالمي.

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