غرفة الشارقة تبحث فرص الشراكات مع لاتفيا

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت غرفة الشارقة وسفارة جمهورية لاتفيا لدى الدولة أهمية مد جسور التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين، عبر تنظيم الفعاليات المشتركة وتعزيز تبادل الزيارات بين الوفود التجارية والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تقام لدى كل جانب، بما يسهم في تنمية وتطوير العلاقات بين مجتمعي الأعمال ونقلها إلى مراحل تحقق الطموحات لبناء شراكات استثمارية مثالية مستقبلية.

لقاء

جاء ذلك خلال لقاء عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع أتيس سجانيتس سفير جمهورية لاتفيا لدى الدولة، أول من أمس بمقر الغرفة بحضور فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث بحث الطرفان فرص التعاون الاستثماري وتعزيز التبادل التجاري بين مجتمعي الأعمال، واستعرضا أهم المزايا الاستثمارية التي يتمتع بها البلدان الصديقان.

قطاعات

وأكد عبد الله سلطان العويس أهمية تنشيط الاتصالات التجارية بين الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة الشارقة وجمهورية لاتفيا وتنمية العلاقات الثنائية لاسيما في القطاعات الحيوية التي تعزز مسيرة التنمية في الإمارة، وخاصة في قطاعات تقنية المعلومات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات الغذائية والسياحة والابتكار لما لهذه القطاعات من فرصة واعدة لتقوية أطر التعاون المشترك بين البلدين.

ويشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ولاتفيا بلغ 109.09 ملايين درهم في 2019، منها 68.32 مليون درهم واردات من لاتفيا، و40.77 مليون درهم صادرات من الإمارات إلى لاتفيا.

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