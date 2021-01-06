688 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس نحو 688 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 185 مبايعة بقيمة 347.77 مليون درهم منها 24 مبايعة للأراضي بـ 58.53 مليون درهم و161 مبايعة للشقق والفلل بـ 289.24 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 141.45 مليون درهم منها 15 رهن أراض بـ 18.77 مليون درهم و49 رهن فلل وشقق بـ 122.68 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بـ 47 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الثالثة بـ 22 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 33 هبة بقيمة 199.28 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بـ 127 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بـ 19 مليون درهم.

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