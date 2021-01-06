فندق «أوكسيدنتال الجداف» يفتتح أبوابه بـ 21 إقامة مجانية

المصدر: دبي – البيان

يحتفل فندق «أوكسيدنتال الجداف» في دبي باستقبال العام الجديد 2021 على طريقته الخاصة، من خلال مبادرة تأتي انسجاماً مع روح العطاء لمكافأة وإسعاد جميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة وتقديم تجارب إقامة مجانية لهم، لا تُنسى.

ويعتبر فندق «أوكسيدنتال الجداف» من فئة 4 نجوم ويضم 365 غرفة وجناحاً والمقرر أن يتم افتتاحه في فبراير 2021.

وبمناسبة الافتتاح، سيمنح «أوكسيدنتال الجداف» 21 إقامة مجانية شاملة وجبة الإفطار من خلال مسابقة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» و«فيسبوك».

وتتطلب المسابقة من المشاركين وضع إشارة إلى حساب الصديق الذي يعتبرونه يستحق الفوز بالجائزة في منشور على «انستغرام».

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين عبر قصص انستغرام، وسيفوز الشخص الذي تم وضع الإشارة على حسابه قسيمة إقامة فاخرة لشخصين، ويتم اختيار الفائز عشوائياً، المسابقة مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارات سواء أكان صديقاً أم فرداً من العائلة أم زميلاً واجه أوقاتاً صعبة في 2020.

ويقع الفندق في منطقة الجداف المُزدهرة، ويأتي افتتاحه ليعزّز محفظة مجموعة «بارسيلو الإسبانية للفنادق» في الإمارات. ويمثل مزيجاً من الضيافة الإسبانية والثقافة العربية، مما يعكس بشكل مثالي جمال وسحر كلتا الثقافتين.

وتعتبر «مجموعة بارسيلو الفندقية» القسم الفندقي لـ «مجموعة بارسيلو»، وهي المجموعة الفندقية الـ 29 الأكبر على مستوى العالم، وتدير المجموعة حالياً 250 فندقاً سكنياً وترفيهياً من فئات 4 و5 نجوم، بمجموع غرف يصل إلى 57 ألف غرفة في 22 بلداً.

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