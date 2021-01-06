«دبي للاستثمار» تبدأ 2021 بقوة أصول 21.5 مليار درهم

المصدر: دبي ـ مشرق علي حيدر

قطعت دبي للاستثمار المدرجة في سوق دبي المالي، مؤخراً ربع قرن من مسيرتها الاقتصادية، وانطلقت عشية احتفالها باليوبيل الفضي لتأسيسها وانطلاق أنشطتها الاستثمارية في الإمارات، صوب 2021 بأصول تبلغ قيمتها الإجمالية 21.5 مليار درهم. وتعد دبي للاستثمار إحدى أكثر الشركات نشاطاً من حيث التداول في السوق، وعرف عنها تنوع الاستثمارات الاستراتيجية والتأسيس لنموذج أعمال متميز مدعوم بعلاقات شراكة قوية مع الشركات الحكومية، وسجلت الشركة نمواً في قيمة حقوق المساهمين من 650 مليون درهم إلى 12 مليار درهم حتى ديسمبر 2019.

أداء

بلغ مجموع ما وزعته الشركة خلال تلك الأعوام على المساهمين 6.59 مليارات درهم كأرباح نقدية وأسهم منحة، كما سجلت الشركة صافي أرباح متراكمة قدرها 14.5 مليار درهم بعائد استثماري وصلت نسبته إلى 21%. وبعد أن تمكنت من تسجيل نمو في رأس المال المدفوع من 650 مليون درهم إلى 4.25 مليارات درهم حقق إجمالي أصول الشركة نمواً من 718 مليون درهم منذ التأسيس ليصل إلى 21.5 مليار درهم حتى سبتمبر 2020 بفضل تركيزها على النمو المطرد في أصولها مع التخطيط الاستراتيجي للتخارج من الأعمال.

تنوع

تحولت دبي للاستثمار إلى شركة متعددة النشاطات تعمل في العديد من قطاعات السوق والمناطق الجغرافية المختلفة ويعزى الفضل في ذلك إلى حرصها على تعزيز التآزر مع شركائها وتحقيق التكامل في أعمالها المتنوعة التي تغطي قطاعات العقارات والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والاستثمارات المالية عبر 61 شركة تابعة ومملوكة لها.

نجاحات

بلغت مساحة الأرض القابلة للتأجير في (مجمع دبي للاستثمار)، 17 مليون متر مربع، ويضم المجمع أكثر من 4200 مستأجر، وأكثر من 160 ألف مقيم. أما (إيميكول) فقد أنتجت 355 ألف طن تبريد خلال 17 عاماً، في حين بلغ إجمالي الزجاج المنتج من (زجاج) خلال 23 عاماً 33 مليون متر مربع توزعت على أسواق 65 دولة، أما حجم إنتاج الصلب فقد بلغ 600 ألف طن خلال 22 عاماً في حين بلغ حجم إنتاج الألمنيوم 380 ألف طن متري خلال 25 عاماً.

سياسات

نجحت دبي للاستثمار في رفع قيمة حقوق المساهمين والمستثمرين بشكل كبير من خلال اتباعها السياسات السليمة والرؤية المستقبلية للتأسيس لاستثمارات استراتيجية وتنفيذ عمليات استحواذ ناجحة وعمليات تخارج مربحة خلال الفترة الماضية.

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