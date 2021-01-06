320.69 مليار دولار تداولات «دبي للسلع» 2020

المصدر: دبي- البيان

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أمس، عن تسجيل أحجام تداولات خلال 2020، قدرها 12.73 مليون عقد، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 320.69 مليار دولار.

وسجلت مجموعة بورصة دبي للذهب والسلع، معدل اهتمام سنوي مفتوح، بواقع 220.504 عقود في العام الماضي. ويشير معدل الاهتمام المفتوح، إلى إجمالي عدد العقود غير المسوّاة في نهاية يوم التداول، وهو مؤشر قوي على نجاح أي بورصة.

وسجلت البورصة أعلى حجم تداول يومي في 20 فبراير 2020 بواقع 492180 عقد، وبلغ متوسط حجم التداول اليومي - 48.971 عقد فيما حقق شهر مارس أعلى معدلات التداول خلال عام بـ 1.800.708 عقد.

وبالإضافة إلى ذلك، كان الجنيه الإسترليني، المنتج الأفضل أداء بين منتجات بورصة دبي للذهب والسلع خلال 2020، مع تداول أكثر من 0.26 مليون عقد، بارتفاع نسبته 4,694 % على أساس سنوي، فيما ارتفع معدل الاهتمام المفتوح بنسبة تجاوزت 3.8 % خلال الفترة نفسها.

وخلال عام 2020، أطلقت البورصة منتجات حققت أداءً قوياً، هما العقود الآجلة الأسبوعية للروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي، والعقود الآجلة المتجددة لثلاث عملات أجنبية، هي اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي. وتواصل هذه المنتجات، تسجيل نمو قوي، في دليل يؤكد زيادة الطلب على مثل هذه المنتجات المالية.

وقال ليس ميل الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «فرضت جائحة كوفيد 19، تحديات جمّة على العديد من القطاعات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم. وانطلاقاً من هذا الواقع، يسرّنا أن نعلن أننا تمكنا من إبقاء البورصة مفتوحة خلال عام 2020، وواصلنا توفير الخدمات لأعضائنا والمشاركين في السوق خلال فترة حرجة للغاية. وعلاوة على ذلك نحن فخورون بتمكننا من إطلاق منتجات جديدة، حققت أداءً استثنائياً في السوق، بالإضافة إلى ترسيخ شراكاتنا، وتعزيز قدراتنا».

أبرز الإنجازات

في بدايات 2020، حصلت دبي لمقاصة السلع، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبورصة دبي للذهب والسلع، على ترخيص رسمي من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، كشركة تقاص مركزي معتمدة في دولة الإمارات بما يتيح الفرصة لتوفير خدمات المقاصة وإدارة المخاطر للبورصات ومزودي البنية التحتية للأسواق المالية. كما تم إدراج مجموعة بورصة دبي للذهب والسلع، ضمن قائمة منصات التداول الأجنبية، التي تلبي متطلبات شفافية ما بعد التداول، وفق قانون توجهات وتشريعات الأسواق المالية الأوروبية، التي تعرف اختصاراً باسمَي (ميفد 2) و(ميفر)، ما يؤكد التزام البورصة المستمر بالعمل على تلبية المعايير والتشريعات الدولية المعتمدة. كما وقّعت بورصة دبي للذهب والسلع، اتفاقيتي تعاون مع «ناسداك» و«سيغنيتي تكنولوجيز»، لترقية منصتها التكنولوجية.

بعد الحصول على الموافقات اللازمة، ستطلق مجموعة بورصة دبي للذهب والسلع قريباً، عقد الذهب المصغر، بحجم 10 غرامات لاستكمال منتجاتها من المعادن الثمينة، مثل عقود الذهب والفضة المتوافقة مع الشريعة، والتي لا تزال تستقطب اهتماماً قوياً من المستثمرين. كما تتطلع بورصة دبي للذهب والسلع، لإطلاق عقد الروبية الباكستانية قريباً، لتكون بذلك أول بورصة مرخصة تدرج هذا العقد على مستوى العالم.وأضاف : «مع دخولنا 2021 نلاحظ أن المستثمرين في الأسواق بدؤوا يستعيدون الثقة، وأصبحوا أكثر تقبلاً للمخاطر، بعد صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتمديد ساعات العمل في المصارف الهندية، وكذلك إبرام الاتفاق النهائي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد المستقبل، سنواصل التركيز على تطوير عروضنا عالية القيمة من خلال تزويد المستثمرين في السوق بأفضل آليات الحماية والتحوط الممكنة».

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