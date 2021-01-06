«نتورك إنترناشيونال» تعيّن رئيساً تنفيذياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت نتورك إنترناشيونال القابضة «بي إل سي» عن تعيين ناندان مير، رئيس استراتيجية «ماستركارد» للأسواق الدولية، رئيساً تنفيذياً اعتباراً من أول فبراير المقبل خلفاً لـ سيمون هاسلام الذي قرر التقاعد بعد 40 عاماً من العمل في قطاع الخدمات المالية.

وسيتنحى هاسلام عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة وعن عضوية مجلس إدارتها 31 الجاري، لكنه سيواصل العمل معها طوال الستة أشهر من فترة الإخطار لضمان انتقالٍ سلسٍ للمسؤوليات.

وقال رون خليفة، رئيس مجلس إدارة «نتورك»: «أتقدم بجزيل الشكر إلى سيمون هاسلام على مساهماته القيّمة كرئيس تنفيذي للشركة، وأتمنى له كل التوفيق بعد تقاعده. لقد لعب دوراً فاعلاً في تحول الشركة إلى أكبر مزود لحلول الدفع في الإمارات وأهم داعمي التجارة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما كان له فضل كبير في تحقيقها نمواً متميزاً في جميع أسواقها. وهو يغادرنا اليوم تاركاً وراءه إرثاً مشرّفاً من النجاح والتميز».

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