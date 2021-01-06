الأسهم تواصل الارتفاع للجلسة الثالثة بمكاسب 4.2 مليارات

المصدر: دبي - عمرو عادل

عزّزت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 4.2 مليارات درهم، مع مواصلة المؤشرات التحليق فوق مستويات ما قبل الجائحة، في ظل حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين تزامناً مع انعقاد القمة الخليجية في السعودية.

وارتفع سوق دبي 1.15% فوق 2600 نقطة إلى أعلى مستوياته منذ مارس الماضي عند 2608.90 نقاط مع ارتفاع العقار والبنوك والاستثمار.

فيما صعد سوق أبوظبي 0.55% مسجلاً أعلى مستوى منذ 11 شهراً، وتحديداً منذ فبراير الماضي عند 5143.52 نقطة، بدعم صعود البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة.

وواصلت السيولة الكلية الزيادة من 887 مليون درهم إلى 907.6 ملايين درهم منها 468.7 مليوناً في أبوظبي و438.9 مليوناً بدبي، وجرى التداول على 439.6 مليون سهم، موزعة بواقع 109.5 ملايين في أبوظبي و330.1 مليوناً بدبي، من خلال تنفيذ 7739 صفقة.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ربح رأس المال السوقي للأسهم 4.2 مليارات درهم، بواقع 2.09 مليار في دبي و2.11 مليار في أبوظبي، لتصل رسملة السوقين إلى تريليون و87 ملياراً. وخليجياً، ارتفع مؤشر السعودية بنسبة 0.2% وقطر 1.35%، والكويت 0.85%، وعُمان 0.5%، فيما خالف موجة الصعود الجماعي مؤشر البحرين بنسبة 1.8%.

سوق دبي

وعزّز مكاسب سوق دبي ارتفاع قطاع العقارات 1.88% مع صعود «إعمار العقارية» 2.92% و«إعمار للتطوير» 2.86%، فيما زاد «إعمار مولز» 0.53%، وزاد قطاع البنوك 0.5% على إثر ارتفاع «مصرف عجمان» 1.42%، و«دبي الإسلامي» 0.85% و«الإمارات دبي الوطني» 0.46% و«أملاك للتمويل» 2.35%. وارتفع قطاع السلع 6.2% مع نمو «دي إكس بي» 5.8%، وارتفع قطاع الاستثمار 6.2% مع ارتفاع «سوق دبي» 3.5% و«دبي للاستثمار» 3.9% و«المدينة للتمويل» 2.7%.

وهيّمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 121.18 مليون درهم، تلاه «دبي للاستثمار» 60.62 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 52.36 مليون درهم، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 14.98%، فيما كان «البنك التجاري الدولي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.3%. وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب في سوق دبي المالي نحو الشراء، بصافي استثمار 715.68 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.44% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.91% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.43%، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.16%. وزاد قطاع العقار 0.5% مع ارتفاع «الدار العقارية» 1.26% و«رأس الخيمة العقارية» 2.3%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.2% بدفع صعود «العالمية القابضة» 0.10%، وصعد قطاع الاتصالات 1.3% مع ارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونما قطاع الطاقة 0.09% بعد صعود «أدنوك للتوزيع» 3.42% و«طاقة» 1.42% و«دانة غاز» 0.3%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط بسيولة 112.47 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» 109.53 ملايين درهم.

وحقق «رأس الخيمة العقارية» أكبر ارتفاع بنسبة 4.08%، فيما كان «رأس الخيمة للإسمنت اﻷبيض» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.6%.

ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 58.88 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع.

إفصاحات

* أعلنت شركة شعاع كابيتال عن استقالة مصطفى غازي خريبة نائب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة الأصول من 4 يناير 2021.

* منح سوق دبي المالي شركة بي إتش مباشر رخصة مزاولة خدمة التداول بالهامش قصير الأمد، لتكون أول شركة خدمات مالية تحصل على هذا الترخيص من السوق.

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