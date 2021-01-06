«أبيكورب» تقدّم 125 مليون دولار تمويل مرابحة لـ «أكوا باور»

المصدر: الدمام - البيان

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 125 مليون دولار لمدة 5 سنوات، مع شركة «أكوا باور»، المطور والمستثمر والمشغل السعودي الرائد عالمياً في قطاع توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه، وذلك لدعم مشاريع «أكوا باور» المستقبلية.

وتعزز اتفاقية التمويل حصة التقنيات الخضراء والطاقة المتجددة، في استثمارات أبيكورب، والتي باتت حالياً تشكّل أكثر من 15 % من إجمالي محفظة التمويل الحالية. وسيتم تخصيص التمويل لدعم استثمارات «أكوا باور» في مشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها، إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو، التي تستهدفها الشركة مستقبلاً، وذلك تماشياً مع الرؤية المشتركة لدى أبيكورب و«أكوا باور»، المتمثلة في دعم عملية التحول بقطاع الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتم تصميم التمويل لتتلاءم فترة المرابحة البالغة خمس سنوات، مع متطلبات تمويل مشاريع الطاقة المتجددة النموذجية، ما يتيح ملاءة مالية قوية أكبر، خلال مرحلة التطوير الأولية لمثل هذه المشاريع. كما يمكن استخدام التمويل، كقرض دوار خلال السنوات الثلاث الأولى من فترة التمويل، حيث يمكن تسويته وإعادة رسمه، وفقاً لاحتياجات السيولة لدى «أكوا باور»، ما يمكّن الشركة من إعادة تدوير رأس المال، وزيادة القدرة المالية لتطوير محفظة المشاريع ونموها.

وصرّح نيكولا تيفينو المدير التنفيذي لتمويل المشاريع والتجارة في أبيكورب: «إن توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في المنطقة العربية، وتعزز انتشار التقنيات المتطورة، يعدّ أولوية استراتيجية لشركة أبيكورب، وذلك انسجاماً مع التحول المتسارع الذي يشهده القطاع إقليمياً وعالمياً، نحو تعزيز حصة المصادر المتجددة منخفضة الكربون في مزيج الطاقة. وإن هذه الاتفاقية، تعكس شراكتنا الطويلة والمثمرة مع شركة أكوا باور لبناء مستقبل طاقة أكثر استدامة وصداقة للبيئة». وقال راجيت ناندا الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ، الرئيس التنفيذي المؤقت لشؤون الاستثمار في «أكوا باور»: «يشكل سعينا المتواصل لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، حجر الزاوية في استراتيجية النمو لدى «أكوا باور». ونركز من جانبنا على تمكين الحلول التحويلية للمساعدة في الحد من البصمة الكربونية، ورفع حصة الطاقة النظيفة المتجددة في المملكة العربية السعودية وعالمياً. كما أسفر نجاح هذا الإغلاق المالي في الوقت المناسب، عن تعزيز الشراكة بين «أكوا باور» و«أبيكورب»، بوصفها شريكاً مالياً طويل الأمد».

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