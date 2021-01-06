شعاع كابيتال تستثمر في «أنغامي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «شعاع كابيتال» عن استثمار الصناديق التي تديرها في «أنغامي»، تكنولوجيا بث الموسيقى المتخصصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعتبر هذا الاستثمار جزءاً من جولة التمويل الأحدث لشركة «أنغامي»، حيث تستثمر الصناديق المدارة من شعاع والمستثمرون المشاركون في النمو المستقبلي لشركة «أنغامي». وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»: «يسرنا أن نقود هذه الجولة التمويلية لـ «أنغامي». حيث كنا نعمل كفريق واحد مع الشركة مستعينين بخبرتنا في إنشاء وهيكلة الصفقات الاستثمارية لإكمال جولة الاستثمار بنجاح».

وأضاف: «تنسجم «أنغامي» إلى حد بعيد مع معايير الاستثمار لدينا، حيث كانت أول منصة تكنولوجيا لبث الموسيقى في المنطقة عام 2012، وحققت نمواً استثنائياً منذ ذلك الحين. ونحن في «شعاع كابيتال» نواصل البحث عن استثمارات قادرة على خلق قيمة مهمة لمستثمرينا مثل «أنغامي» والتي تشكل استمراراً لرحلتنا الاستثمارية في الحلول والخدمات التكنولوجية». وقال إيلي حبيب، الشريك المؤسس في «أنغامي»: «فيما تواصل «أنغامي» سعيها لتحقيق النمو والانتشار السريعين مع التركيز على الربحية، يسرنا الحصول على دعم «شعاع كابيتال» ومستثمريها المشاركين في هذه الجولة التمويلية».

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