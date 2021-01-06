مركز تدريب جديد لــ «سويفت» في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي «سويفت» في الإمارات اجتماعها الافتراضي الأخير لعام 2020 في ديسمبر وترأسه جمال صالح، رئيس مجموعة مستخدمي «سويفت» في الإمارات والمدير العام لاتحاد مصارف الإمارات. وأعلن الأعضاء عن رغبتهم في توسيع الأعمال من خلال إنشاء مجموعة أعضاء وطنية تتضمن أعضاء اللجنة التوجيهية مع دعوة أصحاب المصلحة ، كما تمت مناقشة إنشاء مركز تدريب لمجموعة مستخدمي سويفت في الإمارات تحت مظلة اتحاد مصارف الإمارات حيث ستتم دعوة ممثلين عن مستخدمي «سويفت» في الدولة إلى برامج تدريب افتراضية متخصصة يقدمها «سويفت» للمستخدمين من المصارف الراغبة في التدريب.

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