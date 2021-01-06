إطلاق ميثاق الولاء المؤسسي في اقتصادية عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أطلق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ميثاق الولاء المؤسسي والذي ينص على التزام العاملين في الدائرة بالمبادئ الخمسة التالية؛ الولاء الحكومي، والولاء الوظيفي والريادة في الأداء والإيمان بالعمل الجماعي والمتعامل محل اهتمامنا.

روح الفريق

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي: «تتمتّع المؤسسة الرائدة بإدارة ناجحة لرأس المال البشري، وعاملين متميّزين يتحلّون بأخلاقيات وسلوكيات إيجابية ومبادِرة، وينتمون بفخر لجهة عملهم، وعليه أطلقنا اليوم ميثاق الولاء المؤسسي للدائرة بدافع توحيد تلك المبادئ والقيم، وتأكيداً للعمل المتواصل بروح الفريق الواحد، وترجمة ما جاء فيه إلى خدمات ترقى لتطلّعات أصحاب العلاقة وعلى رأسهم المتعاملون من المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمستهلكون».

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