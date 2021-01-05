«سي إي أو وورلد»: ارتفاع ثروات ماجد الفطيم ويوسف علي

المصدر: دبي - سيد صالح

احتفظ ماجد الفطيم بوجوده ضمن قائمة أغنى 500 شخص بالعالم في مطلع عام 2021، بحسب مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية، التي رصدت بالأرقام ثروات مليارديرات العالم حتى تاريخ الــ4 من يناير الجاري.

وجاء الفطيم في المركز الــ381 عالمياً، بثروة تبلغ 6.60 مليارات دولار، بالمقارنة بـ5.49 مليارات دولار، وهي قيمة ثروته في تاريخ الــ23 من يونيو الماضي، وفقاً للتحديث السابق للقائمة.

كما حافظ الملياردير الهندي المقيم في الإمارات، يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة والمدير المنتدب لمجموعة «اللولو» لمتاجر التجزئة، على وجوده ضمن القائمة، وفي المركز الــ480 عالمياً، بثروة بلغت 5.43 مليارات دولار بالمقارنة بـ5.23 مليارات في يونيو الماضي.

وتضمنت القائمة الجديدة 3 سعوديين، وهم الأمير الوليد بن طلال، بالمركز الــ124 بثروة 16.2 ملياراً، ومحمد العمودي (الـ321)، بثروة 7.56 مليارات، ومحمد الجابر (الـ338)، بـ7.19 مليارات. كما تضمنت القائمة مصريين وهما ناصف ساويرس (الـ383) بــ6.59 مليارات، ونجيب ساويرس (الـ477) بــ5.49 مليارات.

واحتفظ جيف بيزوس، مؤسس شركة «أمازون» الشهيرة للتسوق الإلكتروني ورئيسها التنفيذي، بصدارته قائمة أغنياء العالم، بثروة شخصية بلغت قيمتها 190 مليار دولار. وجاء إيلون ماسك، مؤسس «تسلا» لتصنيع السيارات الكهربائية ورئيسها التنفيذي، في المركز الثاني، وبلغت ثروته 170 ملياراً. وبفارق كبير، حل بيل غيتس، مؤسس «مايكروسوفت» للبرمجيات، ثالثاً بثروة بلغت 132 مليار دولار.

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