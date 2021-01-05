"أصول للخدمات" تحفز الموظفين برحلة في ربوع مدينة خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت شركة أصول للخدمات التي تمتلكها "الشارقة لإدارة الأصول"، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، رحلة ترفيهية لكافة موظفيها وكوادرها ومسؤوليها وعمالها إلى خورفكان، بهدف تشجيع وتحفيز الموظفين، وتعزيز روح العمل كفريق، وتحقيق مستويات متميزة من التفاعل والتواصل بين الموظفين كافة، وبين الموظف والمسؤول، خارج نطاق دائرة العمل المباشر، وكسر روتين العمل اليومي الرسمي، بما يسهم في تطوير الأداء لدى الجميع، وتبادل الخبرات والتجارب والمعارف، خصوصاً أن الشركة تتضمن خبرات وثقافات متنوعة وجنسيات من مختلف أنحاء العالم، وذلك في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل احتمالية انتقال فيروس كورونا المستجد والالتزام بالإرشادات المتعلقة بالتباعد الجسدي.



حرص

وقال إبراهيم الحوطي الرئيس التنفيذي لشركة أصول للخدمات: نحرص على تنظيم هذا النوع من الرحلات التي من شأنها خلق جو مميز للموظفين بعيداً عن ضغوط في العمل، وتخفيف حدة التوتر بشكل كبير بين الزملاء، وبالتالي يعودون أكثر قدرة على العطاء والإيجابية، وبهدف تجديد طاقاتهم من أجل مصلحة العمل والإنتاج والتميز والإبداع.



وأضاف الحوطي، يكسر هذا النوع من الأنشطة الحواجز بين الموظفين، إذ يتم من خلالها خلق أجواء أسرية بينهم، على اختلاف درجاتهم الوظيفية، ما يسهم وبشكل كبير في إذابة ما قد ينشأ بينهم من خلافات، ويمنح العلاقة مزيداً من الصفاء والترابط.



طبيعة خلابة

وتابع: هناك في خورفكان اكتشفنا طبيعة خلابة وفضاءات محفزة للتفكير والتساؤل والإبداع، في مشهد جمالي بصري بلا حدود، وهناك اكتشفنا جبال خورفكان الشامخة، وشواطئها، وعرجنا على سد واستراحة الرفيصة، في رحلة استحضرت التاريخ وجمال الحياة، بين الشواطئ البحرية الجميلة والجبال والوديان، والشلالات والينابيع ذات المناظر الطبيعة الساحرة.



وأضاف: زرنا وادي شي، وادي الحكايات والذكريات والقصص وموسيقاها الجميلة والحنونة والدافئة التي تستند على أفق مفتوح على مدى يعانق السماء، ففي وادي شي وما حوله، رحلة عبر التاريخ. وتوقفنا عند مدرج خورفكان، أحدث مشروع تطويري في المنطقة، دشنه صاحب السمو حاكم الشارقة حديثاً، كما أمضينا وقتاً جميلاً مليئاً بالدهشة بين جبال خورفكان الشاهقة المناسبة للتخييم والتسلق. إنها خورفكان وتنوعها البيئي وحكاياتها وتاريخها، تستنطق الجغرافيا وتستحضر التاريخ.



سعادة

وأعرب الموظفون عن سعادتهم في هذه الرحلة التي حققت إضافات نوعية لهم على كل المستويات والمجالات، وأشادوا بقرار مسؤولي الشركة الذين حرصوا على تنظيم هذه الرحلة، فمن خلالها تعرفوا أكثر على بعضهم بعضاً، وتفاعلوا بشكل حيوي مع مسؤوليهم وزملائهم من دون أي قلق أو مخاوف ما، بل بكل أريحية، واكتشفوا تفاصيل عدة، واستمعوا إلى قصص وحكايات متنوعة، أثرت ثقافتهم ومعرفتهم وخبراتهم في العمل والحياة والعلاقات الاجتماعية العامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز