استكشف عالم «رولز-رويس» المذهل عبر «ويسبرز» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

دشّنت «رولز-رويس موتور كارز أبوظبي» جناح «ويسبرز»، الأول من نوعه في صالة عرضها بأبوظبي، حيث سيتسنّى للعملاء في هذا الجناح استكشاف عالم «رولز-رويس» المذهل عن قرب في مساحة تفاعلية مميّزة.

كما تتمتّع هذه الإضافة الجديدة في صرح «أبوظبي موتورز» بعامل جذب أساسي هو عبارة عن شاشة ضخمة تعرّف العملاء والزوّار على تطبيق «ويسبرز» الخاص بالعلامة. تم إطلاق تطبيق ويسبرز في مطلع العام 2020 وهو متاح حصراً لمالكي سيارات رولز-رويس. وسيحظى الأعضاء بإمكانية ولوج محتوى خاص يشتمل على مواضيع واسعة، فضلاً عن تجارب ثقافية مدروسة وفرص حصرية لامتلاك سلع نادرة واستثنائية. كذلك يمكنهم عرض سياراتهم أمام مالكي «رولز-رويس» الآخرين لمشاهدتها.

وتجمع تجربة جناح «ويسبرز» بين عالمَي «رولز-رويس» الرقمي والمادي لإبهار العملاء بتجربة منقطعة النظير. فعلى سبيل المثال، صُنع السجاد المصمّم بحسب الطلب من الصوف الفاخر المستخدم في كل سيارات «رولز-رويس»، كما أنّ السقف مرصّع بأضواء متلألئة من الألياف البصرية تحاكي بطانة السقف المرصّعة بالنجوم التي تشتهر بها العلامة. حتى أنّ الموسيقى الخافتة التي تُسمَع في الخلفية مستوحاة من مميّزات العلامة.

وقالت ريمي حسين، مديرة التسويق وإدارة علاقات العملاء في «رولز-رويس أبوظبي موتورز»: لقد دشّنا تجربة «ويسبرز» كطريقة مبتكرة تتيح للعملاء اكتشاف علامة «رولز-رويس» بأسلوب غير مسبوق. تحاكي التجربة سيارة «رولز-رويس» من الداخل إذ تجمع بين أحدث ما توصّلت إليها التكنولوجيا من جهة وبين أجود المواد المصنوعة يدوياً من جهة أخرى لتوفير تجربة قلّ نظيرها.

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