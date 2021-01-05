«دايكن» تحصد جائزة «سوبر براندز الإمارات 2020» لمساهماتها بكفاءة الطاقة المستدامة

المصدر: دبي – البيان

حازت «دايكن الشرق الأوسط وإفريقيا» (Daikin MEA) جائزة «سوبر براندز الإمارات 2020»، في إنجازٍ جديدٍ يؤكد مكانتها الرائدة كإحدى أبرز العلامات التجارية المبتكرة في مجال توفير حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد. ويأتي حصول الشركة على الجائزة المرموقة من «سوبر براندز»، الجهة المستقلة والمتخصصة في تقييم العلامات التجارية، تقديراً لتميّزها في تزويد العملاء بمنتجات مبتكرة وآمنة بيئياً.

وتحظى منتجات وحلول «دايكن» بثقة عالية، حيث تستخدم على نطاق واسع في كبرى المشاريع التجارية والصناعية كونها مصمّمة خصيصاً لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وضمان تحقيق الراحة التامة للمستخدمين. ويأتي حصول الشركة على الجائزة في وقتٍ هام، لا سيّما وأنها دفعة قوية لتعزيز ثقة المستهلك بـ«دايكن» باعتبارها واحدة من العلامات التجارية الموثوقة ضمن فئتها في دولة الإمارات. وتعد الجائزة إضافة هامة لمجموعة الجوائز المرموقة التي حازتها الشركة سابقاً، مثل «فوربس» و«غلوبال إنوفيشن» و«غود ديزاين» وغيرها.

وقال مايك إنجلش، مدير «سوبر براندز الشرق الأوسط»: نجحت دايكن في تعزيز قدراتها التنافسية في دولة الإمارات، مدعومةً بإدارة كفؤة وحزمة متكاملة من خدمات دعم ما بعد البيع، فضلاً عن مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة والنشاطات النوعية التي ترسخ ريادة علامتها التجارية في مجال كفاءة الطاقة واستخدام غازات التبريد الآمنة بيئياً.

من جهته، قال تونا غولنج، نائب الرئيس - المبيعات في «دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا»: اختارت «مجموعة دايكن» دولة الإمارات لتكون مركزاً ومقراً لمصنعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، في سبيل تقديم خدماتنا التي تلبي احتياجات السوقين المحلية والإقليمية. ونجحنا خلال مسيرتنا الممتدة على مدى 15 عاماً في السوق الإماراتية في تطوير وتنمية أعمالنا من خلال تعزيز جهودنا ووجودنا وتوسيع نطاق مبيعاتنا وخدماتنا وشبكة الموزعين، فضلاً عن الترويج للحلول المستدامة والمساهمة بفعالية في دفع مسار التنمية الشاملة في دولة الإمارات.

وأضاف غولنج: برزت علامتنا التجارية على مدى السنوات الماضية كواحدة من بين أفضل الشركات المساهمة والمؤثرة في دفع مسار نمو واستدامة سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، حيث قدمت مجموعة واسعة من الحلول التي تتراوح بين وحدات التبريد والتكييف الصغيرة والمنفصلة وأجهزة المبردات الضخمة. واستطعنا الحصول على عقود لمشاريع هامة، كما عملنا على توسيع نطاق علامتنا التجارية وانتشارها كعلامة رائدة من الطراز الأول.

واختتم غولنج: نسعى قدماً إلى أن نصبح العلامة التجارية الأبرز ضمن كافة الأسواق والدول التي نعمل ضمنها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعين برؤية طموحة تهدف إلى إحداث تحول إيجابي وتحقيق الريادة ضمن قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، من خلال توظيف القدرات العالية والمزايا التنافسية لحلولنا المبتكرة في مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وجودة الهواء وتعزيز حماية البيئة.

وانطلاقاً من موقعها كشركة رائدة ومبتكرة وتحظى باعتراف عالمي في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، تمضي «دايكن» قدماً في الوفاء بالتزاماتها البيئية والمساهمة في الارتقاء برفاهية المجتمع من خلال تقنياتها المتطورة وحلولها الخضراء، التي تعمل على تحسين نوعية الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية والحد من الأضرار التي تلحق بطبقة الأوزون.

وتضم شركة «دايكن» حالياً 80 ألف موظف حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 100 مصنع في أبرز المواقع الاستراتيجية في مختلف أنحاء العالم. ويتم بيع وتوزيع منتجات الشركة في أكثر من 150 بلداً. كما استطاعت تحقيق زيادة بنسبة 2.8% في مبيعاتها، أي ما يعادل 23.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2019، وذلك للسنة العاشرة على التوالي.

ويجدر الذكر بأنّ القيمة السوقية الإجمالية لـ «مجموعة دايكن» تضاعفت إلى حوالي 65 مليار دولار، وهو ما يعود بالدرجة الأولى إلى نجاح استراتيجية مرونة الأعمال التي تتبعها في سبيل مواجهة التحديات الناشئة ضمن الاقتصاد العالمي المتقلب، بالإضافة إلى استثماراتها الضخمة والإجراءات الاستباقية الأخرى التي تتبعها في إطار خطتها للإدارة الاستراتيجية «فيوجن 20».

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