«الإمارات دبي الوطني» بنك العام في الإمارات والشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن فوزه بجائزة «بنك العام في الإمارات 2020» للعام السادس في الأعوام الماضية، وجائزة «بنك العام في الشرق الأوسط» المرة الثالثة من جوائز مجلة «ذا بانكر». وجاء حصد البنك هذه الجوائز تكريماً لجهوده في الاستجابة للجائحة العالمية في المنطقة ومنهجيته الرائدة للابتكار في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة البنك: «يشرفنا حصول البنك على الجائزتين، وقد سببت جائحة كوفيد - 19 تداعيات واسعة، ولم تقتصر آثارها على الصحة العامة فحسب، بل امتدت إلى الاستقرار الاقتصادي وحياة الناس وأعمال الشركات والمجتمعات حول العالم. ولذلك كانت استجابتنا لهذه الظروف الاستثنائية مدفوعة بالتزامنا المستمر نحو فرق عملنا، وخدمة عملائنا والمجتمع، ولم ندخر أي جهد ممكن لتعزيز سلامتهم وتخطي كافة التحديات، وضمان استقرارهم المالي ورفاههم الاقتصادي».

وأضاف: «مكننا تركيزنا المستمر منذ فترة طويلة على الخدمات المصرفية الرقمية من الحفاظ على مرونتنا وتعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا. وبينما نتطلع قدماً إلى المستقبل، نهدف إلى المضي قدماً بدعم كافة الأطراف المعنية والمساهمة في الجهود الوطنية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام».

وباعتباره بنكاً رائداً يقدم خدماته للملايين من العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وتركيا، طبق البنك مجموعة من الإجراءات الشاملة والاستباقية لحماية الاستقرار المالي والرفاه الاقتصادي لموظفيه وعملائه والمجتمع بأسره.

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