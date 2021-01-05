13.3 ملياراً مكاسب الأسهم وسوق دبي بأعلى مستوى في 10 أشهر

المصدر: دبي - عمرو عادل

أغلقت أسواق الأسهم المحلية بنهاية تداولات أمس، في المنطقة الخضراء، لتربح مكاسب سوقية 13.3 مليار درهم، مع تحسن شهية المستثمرين نحو الشراء في معظم القطاعات، وسط زيادة ملحوظة في السيولة.

وسجل سوق دبي المالي، أعلى وتيرة مكاسب يومية منذ 144 جلسة، وتحديداً منذ 7 يونيو الماضي، بنسبة 2.9 %، ليغلق فوق 2550 نقطة، عند 2579 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 10 أشهر، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقارات والاتصالات والنقل.

فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي 0.72 %، ليغلق فوق مستوى 5100 نقطة، إلى 5115.464 نقطة، بفضل مكاسب العقار والبنوك والاتصالات. وارتفعت السيولة الكلية من 379.96 مليون درهم، إلى 887 مليون درهم، منها 436.98 مليوناً في دبي، و450.024 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول نحو 370 مليون سهم، منها 265.84 مليوناً في دبي، و103.99 ملايين في أبوظبي، بإجمالي صفقات 7863 صفقة.

صعود دبي

ودفع سوق دبي للارتفاع، صعود قطاع البنوك 2.72 %، مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 4.3 %، مسجلاً أعلى ارتفاع بوتيرة يومية في أكثر من شهر، و«دبي الإسلامي» 1.75 %، و«جي إف إتش» 0.98 %، و«الإثمار القابضة» 1.95 %، و«السلام - البحرين» 1.5 %. وارتفع قطاع العقارات 3.88 %، مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» 5.31 %، ليغلق عند أعلى مستوياته في نحو 10 أشهر، الواقع عند 3.77 دراهم، و«داماك العقارية» 3.8 %، وسهم «إعمار مولز» 1.61 %، وسهم «إعمار للتطوير» 2.91 %.

وارتفع قطاع الاستثمار 3.8 %، بدعم صعود «سوق دبي المالي» 3.26 %، و«دبي للاستثمار» 4.08 %، ليغلق عند أعلى مستوياته في نحو 20 شهراً، وهو 1.53 درهم، و«السلام القابضة» 4.83 %، و«شعاع كابيتال» 2.7 %. وارتفع قطاع النقل 2.08 %، مع ارتفاع «الخليج للملاحة» 5.15 %، وارتفع «أرامكس»، و«العربية للطيران» 1.56 %. وارتفع قطاع الخدمات 0.2 %، مع ارتفاع «أمانات القابضة» 0.5 %.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 135.04 مليار درهم، كما تصدر الارتفاعات بنسبة 5.3 %، تلاه «دبي للاستثمار» 61.5 مليار درهم، فيما حقق سهم «السلام القابضة» أكبر التراجعات، بنسبة 4.83 %.

سوق أبوظبي

ودعم مؤشر سوق أبوظبي، صعود قطاع البنوك بأكثر من 0.72 %، بعد ارتفاع قطاع البنوك 0.68 %، مع صعود «أبوظبي الأول» 0.91 %، و«مصرف الشارقة الإسلامي» بنسبة 0.76 %، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.46 %. فيما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.16 %، و«بنك الشارقة» 0.31 %.

وزاد مؤشر قطاع العقارات 1.31 %، بدعم نمو «الدار العقارية» 1.3 %، كما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 2.3 %، وزاد قطاع الاتصالات 0.71 %، مع صعود سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، وزاد مؤشر قطاع الطاقة 2.31 %، بدعم نمو «أدنوك للتوزيع» 3.42 %، و«طاقة» 1.4 %.

إفصاحات

★ يعقد مجلس إدارة شركة «أرابتك القابضة» اجتماعاً غداً 6 يناير 2021.

★ عينت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، منار إبراهيم كمسؤول علاقات المستثمرين الجديد لتحل محل مسؤول علاقات المستثمرين السابق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز