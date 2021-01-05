«اتصالات» تتيح قنوات إسرائيلية إخبارية لمشتركيها في الإمارات

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلنت «اتصالات» عن إتاحتها لشبكة القنوات i24NEWS التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها عبر تلفزيون eLife وتطبيق Switch TV. وأصبح بإمكان مشتركي eLife مشاهدة القناة الإخبارية i24NEWS مجاناً باللغة العربية على القناة رقم 520، وباللغة الإنجليزية على القناة رقم 537، فيما يمكن لمشتركي تطبيق Switch TV مشاهدة هذه القناة باللغة العربية على القناة رقم 265، وباللغة الإنجليزية على القناة رقم 264 دون أي تكلفة إضافية.

وانطلقت قناة i24NEWS في يوليو 2013 وهي شبكة إخبارية دولية يقع مقرها الرئيسي في إسرائيل وتبث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ولديها استديوهات في ميناء يافا تل أبيب، والولايات المتحدة، وأوروبا. وبالإضافة إلى الأخبار الفورية، وهي تعرض مجموعة متنوعة من البرامج والتقارير التي تشمل الاقتصاد، والسياسة، والرياضة، والتكنولوجيا، والثقافة.

وتتبع قناة i24NEWS إلى مجموعة Altice Group، وهي مملوكة من قبل رجل الأعمال باتريك درهي، ويديرها فرانك ملول. وفي عام 2017 توسعت القناة في انتشارها إلى شمال أمريكا وافتتحت المزيد من المكاتب في الولايات المتحدة، لتغطي مكاتبها تل أبيب، وباريس، ونيويورك، وواشنطن، ولوس أنجليس، ولديها مجموعة مراسلين في كافة أنحاء العالم.

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