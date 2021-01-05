«بي إتش مباشر» الأولى في تصنيف الوسطاء

المصدر: دبي - البيان

احتلت شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية، أعلى قيمة تداولات وتصدرت المرتبة الأولى في تصنيف الوسطاء، من حيث قيمة التداولات في ديسمبر، وأنهت العام على رأس القائمة في سوق دبي المالي، إذ بلغت قيمة التداولات في ديسمبر 1.5 مليار درهم بنسبة 13.79 %.

وقال عبدالهادي السعدي، الرئيس التنفيذي للشركة: «رغم التحديات التي مر بها العالم في العام الماضي، لكننا نجحنا بتحقيق ما نصبو إليه من أهداف، بجهود فريق العمل المحترف الذي يعمل بشكل متواصل وحيوي وتنسيق عالي المستوى، إذ تمتلك الشركة من الكفاءات والخبرات والإمكانات ما يمكنها من تحقيق قيم مضافة في العمل ونتائجه، وهو ما تجلى في أكثر من مناسبة، وأكثر من نجاح عبر مشوارنا في العمل بالأسواق المالية»، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، ويُلزمنا أن نستمر في تحقيق النجاح.

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