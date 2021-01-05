«شعاع» تغير اسمها إلى «الدولية للأوراق المالية»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة «شعاع للأوراق المالية» عن تغيير تسمية الشركة إلى «الدولية للأوراق المالية» بعدما استحوذت عليها «الشركة العالمية القابضة» في العام 2019. وحققت الشركة في 2020 أعلى قيمة تداول بين شركات الوساطة المالية بالدولة، حيث تجاوز حجم التداول في سوقي أبوظبي ودبي معاً 57 مليار درهم وقد حصلت على حصة سوقية قوية تجاوزت نسبة 20 %.وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «تُعد الدولية شركة محلية ناجحة قطعت مسيرة مميزة لتصبح من شركات الوساطة المالية الرائدة ونحن نؤمن بإمكاناتها الواعدة وقدراتها على تحقيق القيمة ومواصلة النمو تحت الاسم الجديد».

وقال أيمن حامد، الرئيس التنفيذي لشركة «الدولية للأوراق المالية»: «نتطلع إلى عام جديد مثمر يحمل المزيد من الإنجازات ويقدم خدمات ومنتجات متنوعة وجديدة لعملائنا تحت مظلة علامة تجارية جديدة ستكتسب زخمها وسرعة نموها وتقدمها من قوة شريكها الرئيسي».

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