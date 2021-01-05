2025 شركة جديدة في «دبي للسلع المتعددة»

المصدر: دبي - وام

حقق مركز دبي للسلع المتعددة رقماً قياسياً بتسجيل 2025 شركة جديدة في عام 2020، وهو أعلى عدد للشركات المسجلة خلال 5 سنوات. وعلى الرغم من بيئة أعمال طغت عليها تحديات جائحة «كوفيد 19»، إلا أن عدد الشركات المسجلة، الذي حطم الأرقام القياسية هو خير شاهد على استمرار جاذبية دبي للمستثمرين، والثقة التي يضعونها في المنطقة الحرة الأولى على مستوى العالم.

ويرجع الفضل في الأداء القوي لمركز دبي للسلع المتعددة في المقام الأول إلى حزمة دعم الأعمال، التي تم إطلاقها في مارس 2020 والتي شهدت اهتماماً من الشركات في 149 دولة. وكان هذا أكبر عرض تجاري على الإطلاق لمركز الأعمال. وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز: 2020 كان عاماً لا مثيل له، حيث أثرت الجائحة على كل مجتمع وشركة ودولة، ورغم التحديات، فإن الإجراءات السريعة والحاسمة للقيادة أثمرت عن بقاء اقتصادنا مرناً طوال الوقت.

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