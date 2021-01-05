رفع طاقة استيعاب فنادق أبوظبي لـ 100 %

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وجهت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، جميع المنشآت السياحية والفندقية في الإمارة، برفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 %، بما لا يتعارض مع الصحة العامة وأمن وسلامة المجتمع. وقالت الدائرة، في تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه، إن رفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت السياحية، بما يشمل المنشآت الفندقية والمرافق التابعة لها، وغيرها من الأنشطة السياحية التي تم إعادة مزاولتها، مع مراعاة التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية. وأوضحت أنه تم السماح لأفراد العائلة الواحدة، التي تتجاوز 4 أشخاص باستخدام طاولة واحدة.

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