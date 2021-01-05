الإمارات الـ 5 عالمياً في ريادة الأعمال

المصدر: دبي- سيد صالح

صُنفَت الإمارات في المركز الخامس عالمياً على «مؤشر ريادة الأعمال لعام 2021»، الذي أصدرته مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية. ويرصد المؤشر أفضل 100 دولة لريادة الأعمال خلال العام الجاري، التي تستأثر معاً بنسبة 95% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

واستندت «سي إي أو وورلد» إلى مجموعة من العوامل هي: مستوى التنافسية الذي تتمتع به كل دولة في مجال ريادة الأعمال، والبنية التحتية المتوافرة، ومدى تشجيع كل دولة للابتكار في ريادة الأعمال، والمهارات التي تمتلكها القوة العاملة، وسهولة حصول رواد الأعمال على رؤوس الأموال، ومستوى انفتاح كل دولة على العمل التجاري.

وحصلت الإمارات في مؤشر هذا العام على 31.01 درجة في الرصيد الإجمالي. وكانت صدارة المؤشر من نصيب الولايات المتحدة، والتي حصلت على رصيد إجمالي 42,88 درجة، وجاءت ألمانيا في المركز الثاني برصيد 41,05 نقطة، فيما حلت المملكة المتحدة ثالثة 35,8 درجة، وكان المركز الرابع من نصيب إسرائيل، والتي حصلت على 34,25 درجة.

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