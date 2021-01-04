«الفطيم لكزس» تطلق أول سيارة «إل سي 500 كابورليه» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة الفطيم السيارات، الموزّع الحصري لعلامة لكزس في الإمارات، أول سيارات «إل سي 500» كابورليه القابلة للكشف لعام 2021 في الإمارات، والتي تقدّم آفاقاً واعدة من حيث الأداء الفائق. وأطلّت السيارة الجديدة كليّاً لأول مرة في الإمارات، خلال فعالية حصرية، استضافتها صالة عرض لكزس في دبي فستيفال سيتي، بحضور عملاء لكزس، ومجموعة من الإعلاميين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى كبار مديري شركة الفطيم السيارات، بمن فيهم بول ويليس، رئيس وفنسنت وينن، المدير الإداري الأول وكارلوس مونتينيغرو، المدير الإداري.

وتسهم سيارة LC 500 كابورليه الجديدة كلياً في تعزيز مستوى الأداء الذي تشتهر به نظيرتها الكوبيه، وتنضمّ إلى عائلة مركبات LC بتصميمها المذهل، وخصائص التحكم والمناورة المتطورة التي تتفرد بها، والتي جرى تصميمها لتنقل تجربة قيادة السيارات المكشوفة إلى مستوى جديد تماماً، كما تم تركيز جهود تقييم وتحليل تجربة القيادة على إبداع ميزات وخصائص فريدة، تمنح المركبة هويتها الرياضية الخاصة، لتقدم أداءً مذهلاً لعشاق المركبات المكشوفة.

وقال بول ويليس رئيس شركة الفطيم السيارات: يسرنا أن نقدم سيارة لكزس LC 500 كابورليه الجديدة كليّاً لعملائنا في الإمارات العربية المتحدة. ولطالما تصدرت لكزس السوق بتصاميمها الفريدة وأدائها المتفوق، وتأتي مركبة LC كابورليه القابلة للكشف والجديدة كلياً، مثالاً على ما تقدمه العلامة من طرازات فاخرة، تفتح آفاقاً جديدة في مستقبل علامة لكزس، التي نفخر بأن نكون جزءاً من رحلتها. وتتمتع شركة الفطيم للسيارات، بشراكة راسخة مع لكزس، تعود بتاريخها إلى ما يزيد على 30 عاماً، أثبتت العلامة خلالها قدرتها على أسر قلوب العملاء الإماراتيين، الذين يشكلون اليوم أكثر من 80 % من قاعدة عملاء لكزس في الإمارات.

وترتكز مركبة LC 500 كابورليه، القابلة للكشف، في تصميمها على مركبة LC 500 كوبيه، غير أنها لا تعتبر نسخة عنها، حيث يتيح التصميم الدقيق للسقف المرن خفيف الوزن، والقابل للطي، في سيارة LC 500 كابورليه، بالحفاظ على المظهر الأنيق للسيارة الذي يميّز أيضاً نظيرتها الكوبيه. وستتوفر سيارة LC 500 كابورليه الجديدة في الإمارات، ضمن 11 خياراً من ألوان الطلاء الخارجي، وبسعر يبلغ 465 ألف درهم.

وسيشهد العالم إطلاق 100 سيارة فقط من طراز LC 500 كابورليه الرائد، بلون ذي إصدار خاص، وهو الأزرق المعدني (Structural Blue)، مع لون الأبيض المموّج (Marina Blue) في الداخل، وستتوفر لدى الفطيم لكزس في الإمارات، بسعر 495 ألف درهم.

تأتي مركبة LC 500 كابورليه الجديدة لعام 2021، مع تصميم لافت، وشبكة أمامية فريدة، تمتد على مقدمة السيارة. كما أن خطوطها المطلية بالكروم على طول الحواف، تعكس فنون السيوف اليابانية التقليدية. أما توليفات أضوائها الفريدة في الليل، فتعد من أروع ميزات هذه السيارة الجديدة، إذ تم استلهام أنوارها الخلفية من ألوان الاحتراق في المحركات النفاثة القوية، في حين تتميز الأنوار الأمامية النحيفة بتقنية LED ثلاثية الإسقاط، بتصميم رائد، كما أن حجمها لا يتعدى نصف حجم مثيلاتها التقليدية.

وجاء تعزيز الصلابة الهيكلية على رأس الأولويات، فأبدع المهندسون في تصميم صندوق التواء جديد كلياً في الجهة الخلفية. ومع دعامة برج التعليق الجديدة والدعامة بشكل حرف «V»، يساعد الصندوق في توفير صلابة محسّنة، واستقرار في التحكّم، واستجابة خطية. وتم تحسين صلابة هكيل قاعدة السيارة، عبر تغيير موضع العديد من الدعامات الهيكلية، والتي تتضمن تقوية إضافية أسفل أعمدة الدعم الأمامية والوسطى للسيارة. وتزداد قوة هذا الهكيل، بفضل الاعتماد على تقنية اللحام بالليزر، واستخدام الفولاذ ذي المقاومة العالية لإجهاد الشد في الهيكل.

وتأتي سيارة LC 500 كابورليه، مع عجلات معدنية كبيرة قياس 21 بوصة، كمواصفات قياسية. وتم تزويد السيارة بإطارات معززة بتقنية «رَن فلات» (Run Flat)، ما يُغني عن الحاجة لإطار احتياطيّ، ويتيح للمهندسين تقصير الجزء الخلفي المتدلّي، وتخفيض وزن إضافي.

وتتألق سيارة LC كابورليه، بتصميم يعتمد على سقف مرن قابل للطي، ما سمح للمهندسين بالتركيز على إبراز ملامحها الأنيقة، باعتبارها سيارة قابلة مكشوفة، دون التأثير بشكل كبير في مساحة المقصورة أو الصندوق، كما يحدث عند الاعتماد على سقف مقسى ذي وزن ثقيل، ويستهلك مساحةً أكبر. تتميز هذه المركبة أيضاً بآلية طي مبتكرة، تشمل غطاءً خاصاً يغطي الصندوق عند كشف السقف. وتبرز خطوط الكوبيه عبر تصميم السيارة المكشوفة، وبأسلوب يتفرّد به التصميم اليابانيّ. وتستمد الحركة الناعمة للسقف إيحاءها من الحركة ثلاثية الخطوات لفن الخط الياباني، والمكوّنة من حركة فرشاة التخطيط إلى الورقة، والحركة باتجاه اليمين، ومن ثم توقف حركة فرشاة التخطيط.

ويمكن فتح أو إغلاق السقف أثناء قيادة السيارة بسرعات تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة. وتتمثل إحدى الجوانب اللافتة في الوقت الذي تستغرقه هذه العملية: 15 ثانية للفتح، و16 ثانية للإغلاق، بناء على عوامل البيئة المحيطة. وبمجرد إغلاقه، يقوم غطاء الصندوق الخلفي للسيارة، بإخفاء مساحة تخزين السقف، لتزويد العناصر بالحماية الكاملة من عوامل الطقس. ويبرز صندوق الأمتعة في سيارة LC كابورليه، مع تصميم «مرتفع» قليلاً، بينما تم توسيع سطح معوق الهواء بشكل جانبي، لتعزيز الإطلالة المنخفضة والعريضة للسيارة. ويتكامل ضوء الفرامل المركزي، مع غطاء صندوق الأمتعة.

وقد جرى الاعتماد على مكونات من المغنيزيوم والألمنيوم في تصنيع وصلات السقف وهيكل الدعم في السيارة، والذي أسهم في خفض وزنها، وتعزيز تصميمها في تحقيق مركز ثقل منخفض. وتم اختيار مادة السقف وتصنيعها بعناية، للمساعدة في ضمان الشد الأمثل، والحدّ من ظهور التجاعيد، وتحسين عزل الصوت. كما تم تصميم السقف المرن القابل للطيّ من أربع طبقات، ثلاث منها قماشية، ورابعة من مادّة كاتمة للصوت، ويمتاز بقدرته على الاحتفاظ بانسيابية خط السقف في سيارة الكوبيه، دون أن يشفّ إطار الدعم.

وبكل أناقة وسلاسة، يتولى النظام الهيدروليكي مهمة فتح وإغلاق سقف السيارة. ويتألق النظام بصمام كهرومغناطيسي، للتحكم بالضغط الهيدروليكي المتولد عن المضخة الهيدروليكية، لتمديد أو تقليص أسطوانات قوس الشد والسقف الرئيس وغطاء السقف. وخضعت عوامل موثوقية التشغيل وهدوئه لاختبارات مضاعفة ثلاث مرات.

ويقدم المحرك القوي ثُماني الأسطوانات V8، بسعة 5 لترات، وبتقنية التنفّس الطبيعي هديراً مثالياً لعشاق السيارات، وقوة لا تضاهى من حيث الأداء في سيارة لكزس LC 500 كابورليه الجديدة. كما تم تزويد السيارة القابلة للكشف، بمحرك أمامي ودفع خلفي، يماثل محرك سيارة LC كوبيه. وينتج هذا المحرك استطاعة تبلغ 471 حصاناً، عند 7,100 دورة في الدقيقة، مع عزم 540 نيوتن متر عند 4,800 دورة في الدقيقة، يسانده ناقل حركة مباشر بعشر سرعات. وتحقّق سيارة LC كابورليه، تسارعاً من وضع السكون إلى 100 كم/ساعة في 4.7 ثوانٍ فقط، علماً بأن سرعتها القصوى مقيّدة إلكترونياً، بحد أقصى يبلغ 270 كم/ساعة.

كما أولى المهندسون اهتماماً خاصاً بنظام التعليق في سيارة LC كابورليه، والذي تم ضبطه خصيصاً، للتناغم مع التغييرات الطفيفة في الوزن بين طرازي الكوبيه والكابورليه القابل للكشف. وانطلاقاً من نوابضها ومخمداتها، وصولاً إلى بطاناتها، ومخمّد ياماها بيرفورمانس الفريد، والمتموضع بشكل عرضي في الخلف، يأتي تصميم المكونات الخاصة في السيارة المكشوفة، للمساعدة في تعزيز وضمان الأداء المريح والسلس على الطريق. ويؤدي تقليص الوزن، بدون تأثير النابض في نظام التعليق الأمامي، إلى تحسين الإيقاع العام، كما تم تقليص الوزن في الخلف، بالاعتماد على الألمنيوم المصبوب خفيف الوزن، لبناء دعامة برج التعليق.

ويتحسن ضبط نظام التعليق المتغيّر المتكيف، بما ينسجم مع طابع السيارة ذات السقف المكشوف. ويواصل هذا النظام، ضبط التحكم في التخميد، استجابةً لعملية القيادة، وظروف سطح الطريق، مع إمكانية التكيف مع 650 مستوى مختلف من قوى التخميد. وبالمقارنة مع نموذج سيارة الكوبيه، جرى تغيير موقع نظام التعليق المتغيّر المتكيف، ونُقل من الجزء العلوي لنظام امتصاص الصدمات، إلى الجانب السفلي من جسم نظام امتصاص الصدمات تحت النابض.

وصمم مهندسو لكزس، المقصورة الداخلية، لتقديم تجربة مثالية لجميع ركاب السيارة، فمقصورتها مصممة بطريقة تخفض ضجيج الرياح، بفضل الشكل الفريد للخطوط السفلية، والمكونات الخلفية التي تمنع الرياح من دخول السيارة. ويلعب عاكس الرياح القياسي الشفاف، والمصنوع من مادة البولي كربونات، دوراً في تقييد دخول الهواء غير المرغوب فيه إلى المقصورة، أثناء السير بسرعات منخفضة، كما هي الحال عند القيادة في المدينة، بينما يوفر الزجاج الأمامي القياسي، تجربة محسنة في المقصورة أثناء القيادة بسرعات عالية، كما الحال على الطرق السريعة، لإجراء المحادثات براحة، بالرغم من السقف المكشوف. ويشار إلى أن نظام التحكم الفاعل بالضجيج Active Noise Control، يجمع بين خصائص العزل الصوتي وامتصاص الضجيج، ما يمنع الأصوات غير المرغوب بها من دخول المقصورة.

وتمتاز LC 500 كابورليه بشاشة وسائط متعددة عالية الدقة، قياس 10.3 بوصات، وبخاصية تقسيم الشاشة، وهي تؤمّن وصولاً فورياً ومتزامناً لنظام مارك ليفنسن الصوتي Mark Levinson، مع 13 مكبراً للصوت، ولأنظمة التحكم بالتكييف، وغيرها من الأنظمة. ويخضع كل نظام صوتي لضبط دقيق في السيارة المكشوفة، بالاعتماد على نظام معادلة للصوت، بناء على وضعية القيادة مع سقف مكشوف أو مغلق. وتم تزويد السيارة بنظامي Android Auto™ وApple CarPlay®، ما يسمح لمستخدمي أجهزة أندرويد وآبل، باستعراض واجهة هذه الأجهزة على شاشة الوسائط المتعددة.

كما توجد شاشة عرض على لوحة العدادات، التي تبيّن وضعية السقف بالتفصيل، خلال مراحل الكشف والإغلاق، كما تظهر رسائل تحذيرية، تؤكد حالة السقف القابل للطي، علماً بأن نظام التحكم الآلي بالنوافذ، متصل بحركة السقف، ما يسمح بكشف السيارة بكاملها بضغطة زر واحدة. وبغض النظر عن درجة حرارة الطقس، فإن سيارة LC 500 كابورليه القابلة للكشف، مصممة بنظام للتدفئة والتكييف، يعدل درجة الحرارة، سواء كان السقف مكشوفاً أم مغلقاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز