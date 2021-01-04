78112 مؤسسة فردية عاملة في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهرت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن عدد المؤسسات الفردية العاملة في الإمارة وصل إلى 78112 مؤسسة بنهاية 2020. وتستحوذ الأنشطة المهنية على النسبة الأكبر من أنشطة هذه الفئة من المنشآت، حيث تعمل 50370 مؤسسة فردية في الأنشطة المهنية، تليها الأنشطة التجارية بواقع 26519 مؤسسة، فيما تعمل 662 مؤسسة فردية في الأنشطة السياحية، وتتخصص 561 مؤسسة في الأنشطة الصناعية. وتتخذ 42065 مؤسسة فردية من منطقة بر دبي مقراً لها، فيما تعمل 35660 مؤسسة في ديرة، بالإضافة إلى 387 مؤسسة في حتا.

والمؤسسة الفردية هي المنشأة التي يمتلكها شخص واحد فقط لممارسة نشاط اقتصادي بما يشمل الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية والسياحية وترتبط الذمة المالية للمؤسسة بصاحبها، حيث إنه يتحمل كافة الالتزامات المالية المترتبة عليها.

ويجوز لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممارسة معظم الأنشطة المندرجة ضمن هذا الشكل القانوني شريطة استيفاء المتطلبات، كما يجوز لمواطني الدول الأخرى امتلاك الأنشطة المهنية فقط ضمن هذا الشكل القانوني شريطة تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني الدولة.

ويحق للمؤسسة الفردية تعيين مدير واحد إلى خمسة مديرين بما لا يتعارض وقوانين اقتصادية دبي، كما يجب أن يرتبط الاسم التجاري للمؤسسة الفردية بنوع النشاط المصرح به. ويمكن فتح عدد غير محدد من الأفرع للمؤسسة الفردية على أن تكون مطابقة للرخصة الرئيسية ويمكن لأنشطة الفرع أن تكون أقل من أنشطة الرخصة الرئيسية، لكن لا يمكن فتح أفرع من المؤسسة الفردية خارج دبي.

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