إعفاء القادمين لأبوظبي من 16 دولة من الحجر الصحي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وجهت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي جميع المنشآت السياحية والفندقية في الإمارة برفع الطاقة الاستيعابية إلى 100% بما لا يتعارض مع الصحة العامة وأمن وسلامة المجتمع، كما تم اعتماد قائمة الدول الخضراء لإعفاء القادمين لأبوظبي من الحجر الصحي والتي تشمل 16 دولة.

وقالت الدائرة، في تعميم صدر أمس حصلت «البيان» على نسخة منه، أن رفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت السياحية بما يشمل المنشآت الفندقية والمرافق التابعة لها وغيرها من الأنشطة السياحية التي تم إعادة مزاولتها مع مراعاة التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضحت الدائرة انه تم السماح لأفراد العائلة الواحدة التي تتجاوز 4 أشخاص باستخدام طاولة واحدة، واعتماد قائمة الدول الخضراء لإعفاء المسافرين من الحجر الصحي والتي تشمل 16 دولة وهي: الصين وهونج كونج والكويت وجزيرة مان (الواقعة بين المملكة المتحدة وإيرلندا) وماكو (على السواحل الجنوبية للصين) وموريشيوس ومنغوليا وسانت كيتس ونيفيس وكاليدونيا الجديدة، وساو تومي وبرينسيبي، وتايبيه (عاصمة تايوان)، ونيوزيلندا وعمان والسعودية وتايلاند.

وشددت الدائرة على ضرورة التزام جميع المنشآت السياحية باللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات الصحية المعنية فيما يتعلق بمتطلبات دخول وفحص المسافرين الخاضعين للحجر الصحي الذاتي، كما يجب الالتزام باللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات الصحية المعنية فيما يتعلق بالحجر الصحي والعزل للمخالطين بالإضافة إلى الاستثناءات من متطلبات الفحص والحجر الصحي.

وأكدت الدائرة انه سيتم تفتيش المنشآت السياحية والفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، داعية الى الالتزام بها تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

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