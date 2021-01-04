«مالية الشارقة» تُطلق نظام متابعة أداء العمليات التشغيلية

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة نظام «متابعة أداء العمليات التشغيلية» بهدف تنظيم كافة عمليات قياس الأداء المؤسسي إلكترونياً وذلك استكمالاً لمنظومة إدارة وقياس الأداء المؤسسي التي استحدثتها الدائرة مؤخراً، والتي ترتكز على ستة محاور رئيسية، هي: الأداء الاستراتيجي، وإدارة المشاريع، وتطوير العمليات، والابتكار، ورضا المتعاملين، وإدارة المهام.

وجاء إطلاق النظام الإلكتروني بجهود داخلية في إطار سعي الدائرة لتحقيق رؤيتها في ريادة مالية نحو العالمية ورسالتها لتطوير تقنيات مبتكرة لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة لمبادرات التحول الرقمي لدى الجهات الحكومية.

وقال بدر آل علي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الدائرة: «إن دائرة المالية المركزية بالشارقة تسعى بشكل متواصل إلى تطوير الآليات التشغيلية الموجودة وابتكار آليات جديدة بما يساهم في إنجاز العمليات بشكل أسرع وأكثر دقة، ومن هنا جاء إطلاق نظام «متابعة أداء العمليات التشغيلية» الذي يأتي في إطار دعم خطط الدائرة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق «ريادة مالية نحو العالمية» وذلك بتمكين عمليات التحول الذكي عن طريق تطوير أنظمة إلكترونية مصممة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وأحدث التكنولوجيا في سوق العمل».

وأضاف: «كما أن الدائرة تحرص دائماً على تطبيق مبدأ العمل الذكي ودعم مبادرات التحول الرقمي في أتمتة الخدمات والإجراءات وتنظيم العمليات الداخلية بما فيها عمليات قياس الأداء المؤسسي من خلال ضبط عمليات الصياغة والتعديل والحفظ بما يضمن سلامة الإجراءات وضمان المحافظة على سرية وتصنيف الوثائق، وأخيراً سهولة الوصول إلى البيانات المطلوبة واستعراض لوحات التحكم التفاعلية وتصدير التقارير المرنة ومتابعة مهامهم على اختلاف أدوارهم أينما تواجدوا».

ومن جانبها قالت ميثاء الطنيجي، رئيس قسم الجودة والتميز المؤسسي: «إن النظام الجديد سيمكننا من الاستفادة المثلى من عمليات دراسة وتحليل البيانات ونتائج المخرجات مع القدرة على إعطاء التوجيهات المناسبة لضمان استمرارية التحديث والتطوير المستمر على العمليات والخدمات المقدمة بما يخدم مصالح الدائرة وتحقيقاً لتوجهاتها وأهدافها الإستراتيجية».

وتعمل الدائرة على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تكمن في إدارة وتنمية وتوفير السيولة النقدية، وتطوير منظومة موازنة الأداء، وتنفيذ سياسات مالية متكاملة وفعّالة، وبناء نموذج عالمي في المالية العامة، وتمكين التحول الذكي، وتطبيق خدمات بفئة سبع نجوم، إضافة إلى تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، وتمكين الموارد البشرية المواطنة، وتطوير ثقافة التميّز والابتكار وإدارة الأداء المؤسسي.

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