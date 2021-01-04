«رأس الخيمة الوطني» يجدد شراكته مع «إنفويس بازار»

المصدر: رأس الخيمة-البيان

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني تجديد شراكته مع منصة إنفويس بازار المتخصصة بالتكنولوجيا المالية، تماشياً مع استراتيجية البنك الرامية إلى إنشاء منظومة فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم حلول فريدة للشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، والتي تشمل مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية وقروض رأس المال العامل قصيرة الأمد، وحلول المحاسبة القائمة على الحوسبة السحابية والوصول المباشر لبوابة SMEsouk من البنك.

ويتوفر حل التجارة الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتجار التجزئة من مختلف الأحجام، بما في ذلك الشركات الناشئة، مع حساب راك ستارتر بدون رصيد. كما يغطي الحل الشروط المفضلة للشركات من حيث محطات نقاط البيع، ونقاط البيع الجوالة، وغيرها من بوابات الدفع. ويقدم الحل المالي الذي يوفره البنك عبر منصة إنفويس بازار قروضاً قصيرة الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدماتها للشركات الأكبر في مجال التجارة الإلكترونية، بضمان مستحقاتها التي تولدها عبر المنصة.

وقال ديراج كونوار، مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في البنك:«بتجديد شراكتنا نضمن تزويد عملائنا من الشركات بتجربة تمويل سلسة وعالية الكفاءة نظراً لما تقدمه من حلول متميزة في مجال التكنولوجيا المالية. ونشجع عملاءنا دائماً على إنشاء حضورهم الرقمي واستخدام الخدمات المصرفية الرقمية».

وقال أناند ناجاراج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة إنفويس بازار:«ستساعدنا هذه الشراكة على استقطاب الشركات ضمن هذه الفئة، التي تتميز بحصتها الكبيرة من العائدات الناتجة عن الطلبات عبر الإنترنت، والتي تواجه عادةً تحديات في الحصول على حلول التمويل الملائمة لنموذج عملها ونطاق عملياتها».

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