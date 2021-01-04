«فينيكس» تتوسع بشراكة استراتيجية مع البلدية والفجيرة القابضة

المصدر: الفجيرة – البيان

أعلنت بلدية الفجيرة وشركة الفجيرة القابضة عن توقيع شراكة استراتيجية مع فينيكس، الشركة المشغلة لخدمات التنقل الخفيف الذي تم إطلاقها حديثاً، لتوفير أول خدمة لتأجير دراجات «السكوتر» الكهربائية بالفجيرة.

ستقوم فينيكس بنشر السكوترات الكهربائية المخصصة في جميع أنحاء الفجيرة، بدءاً من كورنيش الفجيرة، بالإضافة إلى المواقع السياحية والمجتمعات الأخرى في الأسابيع المقبلة. ومن شأن الشراكة الفريدة تزويد المقيمين والزوار بوسائل تنقل آمنة ومريحة وفعالة في أرجاء الإمارة الساحلية، حيث تم تجهيز جميع السكوترات بحزم تعقيم لليدين لضمان وقاية الركاب في جميع الأوقات.

وذكر محمد العثمان – الرئيس التنفيذي لمجموعة الفجيرة القابضة: «نحن متحمسون للشراكة مع فينيكس ضمن رؤيتنا في تعزيز الابتكارات في التنقل الحضري في إمارة الفجيرة. وهذا يتماشى مع هدفنا المتمثل في دفع عجلة نمو الإمارة من خلال التعاون مع المنظمات العالمية المبتكرة الرائدة».

وتعليقاً على الشراكة، قال جايديب دانوا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينيكس: «يبحث المسافرون حول العالم عن خيارات نقل ميسورة التكلفة ومريحة ونرى طلباً عالمياً على وسائل النقل الخفيف في المدن من جميع الأحجام، يسرنا عقد هذه الشراكة الحصرية، ونرى فيها فرصة استثمارية ناجحة، تماشياً مع التزامنا بخطط الاستثمار في الإمارات السبع في الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2021».

تمتلك فينيكس أكبر أسطول من دراجات السكوتر الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وكل رحلات فينيكس مؤمنة ضد الحوادث الشخصية ومسؤولية الطرف الثالث والتأمين على مسؤولية المنتج، ويمكن للعميل الاستفادة من خدمة العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

واختتم آي كيو سيد، المؤسس الشريك لشركة فينيكس، قائلاً: «هذه الشراكة مع شركة الفجيرة القابضة وبلدية الفجيرة هي نقطة انطلاق رائعة لما لم يأت بعد من فريقنا. لدينا العديد من المساعي في طور الإعداد ونحن ملتزمون بتحقيق هدفنا المتمثل في أن نصبح المشغل الوطني في جميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي».

وتمثل الفجيرة الإمارة التشغيلية الرابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تدخلها فينيكس، بعد إطلاقها الناجح في أبوظبي ورأس الخيمة ودبي. تهدف فينيكس لأن تشغل خدمات التنقل الخفيف في جميع إمارات الدولة السبع خلال عام 2021 والتوسع في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022.

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