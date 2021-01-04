مطارات دبي و"جي ام ار-حيدر أباد" تكونان ممراً لوجستياً لتوزيع لقاحات كوفيد-19 عالمياً

المصدر: وام

تضافرت جهود كل من مطارات دبي -المؤسسة المشغلة لكل من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال- وشركة مطار جي ام ار-حيدر أباد لتكوين ممر لوجستي لتوزيع لقاحات كوفيد-19.

ومن شأن هذا الممر أن يوفر طاقة استيعابية للتعامل بسلاسة مع ما يصل إلى 300 طن من اللقاحات يوميا حيث تعد مؤسسة مطارات دبي موطنا لنحو 88 شركة طيران عالمية بما في ذلك طيران الإمارات و12 وكيل شحن دولي و400 وكيل محلي وإقليمي للشحن ولديها شراكة مع دناتا للشحن مزود خدمات الشحن المترابطة في مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال.

ويأتي هذا الإعلان غداة إضفاء الطابع الرسمي مؤخرا على اتفاقية تم التوصل إليها بين الفريقين بعد شهور من التحضيرات من قبل الكيانين لتصميم وتشكيل حل لوجستي متكامل وسلس للقاحات كبار صناعيي اللقاحات في الهند مع أسواق حول العالم حيث يربط ممر "مطار حيدر أباد-مطار دبي الدولي" وذلك عبر مركز الشحن البالغ التطور في دبي.

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي انه من المتوقع في الأشهر القادمة حدوث طفرة لجهة الطلب على التوزيع العالمي الكفوء والأمن والموثوق لكميات كبيرة من لقاحات كوفيد-19 وبصفتنا المركز المتفوق على المستوى العالمي فقد أردنا أن نكون مستعدين للاستجابة مع هذا الطلب وتأتي شراكتنا مع شركة مطار جي ام ار-حيدر أباد بتوقيت مناسب تماما في ظل دخول السباق العالمي لتطوير اللقاحات مرحلته النهائية والممر هو نتاج استراتيجيتنا الاستباقية الرامية لأن نكون مستعدين مع حلول شحن مبتكرة وتعاونية ورشيقة في مضمار صناعة الشحن.

ومن جهته ذكر اس جي كيه كيشور المدير التنفيذي وكبير مسؤولي الابتكار في مؤسسة مطارات جي ام ار أنه في الوقت الذي يشرع فيه العالم في حملة تلقيح غير مسبوقة لمواجهة جائحة كوفيد-19 فإن التعاون مع مؤسسة مطارات دبي على شكل ممر شحن جوي حصري للقاحات بين مطار حيدر أباد الدولي ومطار دبي الدولي سيلعب دورا رئيسيا في تمكين الشحن الأمن والكفوء للقاحات كوفيد-19 من وإلى حيدر أباد عاصمة صناعة الأدوية في جنوب آسيا.

ومن جانبه قال غاري تشابمان رئيس دناتا اننا متحمسون لتضافر جهودنا مع مؤسسة مطارات دبي وشركة مطارات حيدر أباد لضمان النقل الأمن والكفوء للقاحات كوفيد-19 عبر المنطقة والعالم لقد استثمرنا بكثافة خلال السنوات القليلة الماضية لإنشاء مرافق متطورة وامتلاك أحدث التقنيات بهدف تعزيز قدراتنا على مناولة الأدوية وستمكننا بنيتنا التحتية فائقة التطور من تقديم أعلى مستويات الخدمة والسلامة لشركائنا وعملائهم عبر هذا المشروع الفريد.

وأعرب نبيل سلطان نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات عن سروره الإمارات للشحن الجوي دعم مبادرة ممر توزيع اللقاحات بين مطارات دبي وحيدر أباد ما سيسهل كثيرا النقل السريع والآمن للقاحات كوفيد-19 من حيدر أباد إلى دبي ومنها إلى مختلف مناطق العالم .. مشيرا إلى أن حيدر أباد محطة مهمة لنا لنقل الأدوية كما أنها تشكل جزءا مهما من مبادرتنا الدولية "ممرات الأدوية" لتعزيز حماية سلسلة النقل المبرّد للأدوية.

وأفاد سلطان أن خلال الجائحة واصلت الإمارات نقل كميات كبيرة من المنتجات الدوائية الحساسة للحرارة من حيدر أباد والمنطقة وتوفر الإمارات للشحن الجوي اتصالا قويا مع حيدر أباد بأكثر من 10 رحلات أسبوعيا بطائراتنا البوينج 777 وبالإضافة إلى إمكانياتنا القوية لتسيير رحلات تشارتر فإننا أيضا مؤهلون جيدا لنقل لقاحات كوفيد-19 من حيدر أباد إلى منشآتنا في دبي التي تتمتع ببنية تحتية معتمدة عالميا بما في ذلك مركزنا الجوي المخصص لتخزين وتوزيع لقاحات كوفيد-19 ونقلها إلى مختلف دول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة مطارات دبي وشركة جي ام ار-حيدر أباد توفران مزيجا من الفرص والحلول حيث تقع حيدر أباد على مقربة من خمسة منتجين رئيسيين للقاحات في حين تتمتع دبي بفضل بنيتها التحتية المتطورة في مجال الطيران واللوجستيات وموقعها الجغرافي المركزي وشبكتها العالمية المتفوقة بموقع مثالي كبوابة ومركز توزيع لتوفير اللقاحات بكفاءة إلى مئات المدن في جميع أنحاء أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين والشرق الأوسط.

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