«سيزرز بلوواترز دبي» تدعم إدارتها بتعيين رئيس إقليمي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «سيزرز بلوواترز دبي»، وجهة الضيافة التي جرى إطلاقها أواخر عام 2018، عن تعيين أنتوني كوستا في منصب الرئيس الإقليمي. ويعد أنتوني واحداً من أبرز الشخصيات المعروفة عالمياً على مستوى قطاع الضيافة، حيث يمتلك خبرة متنوعة في مجال الضيافة الفاخرة وأسلوب الحياة اكتسبها من خلال العمل مع عدد من الفنادق العالمية الشهيرة والفخمة بما في ذلك فندق مندرين أورينتال هونج كونج وفندق برج العرب دبي.

وقال أنتوني كارانو، الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سيزارز إنترتينمنت: «يسرنا الترحيب بأنتوني في عائلة سيزرز كرئيس إقليمي لسيزرز بلوواترز دبي الحائزة على عدة جوائز. وفي ظل تطلعنا إلى المستقبل، نثق أن الخبرة والمعرفة التي يمتلكها أنتوني ستساعدنا على تقديم التجارب الأفضل في فئتها والتي ترتقي لمستوى علامة سيزرز وضيوفها الكرام».

وقال أنتوني كوستا، الرئيس الإقليمي لسيزرز بلوواترز دبي: «يتمثل هدفي في إحياء تراث علامة سيزرز، مع دمج خدمات السكن والتجزئة وتناول الطعام لابتكار تجربة لا مثيل لها في دبي وترسيخ مكانة الجزيرة كوجهة غامرة لأسلوب الحياة. وأنا سعيد بهذه الفرصة وأؤمن أنه من خلال التعاون مع فريق العمل والشركاء، يمكننا جعل سيزرز بلوواترز دبي واحدة من أكثر الوجهات زيارةً في دبي، لا سيما مع افتتاح عين دبي».

ويتمتع أنتوني بخبرة تزيد على 25 عاماً في تعزيز الأداء المالي وتجربة العلامة التجارية ومشاركة المواهب مع عدد من أبرز مشغلي وجهات الضيافة في العالم بما في ذلك مجموعة جميرا ووين ومندرين أورينتال وفور سيزونز، ويجمع أنتوني بين الخبرة المتخصصة في عمليات الفنادق والفهم العميق لعملية بناء العلامات التجارية الفاخرة مع نشر الوعي التجاري والقدرة على دفع النمو والتحول في المؤسسات العالمية.

ويعد أنتوني أحد خبراء الضيافة المعروفين، حيث قامت مؤسسات إعلامية كبرى مثل فوربس وكوند ناست وإنستيتيوشنال إنفستورز بتسليط الضوء على ما يقدمه من خدمات وجودة. وساهمت قدرته على الإبداع في صياغة تجارب مخصصة للضيوف وبناء الشراكات والجمعيات للارتقاء بتجارب الضيافة في جعله متميزاً في هذا المجال. ويتمتع أنتوني بروح المغامرة التي انعكست على فعاليات مثل MO Bar Unplugged الذي قدم فنانين معروفين مثل أليشيا كيز وجون ليجند، بالإضافة إلى الشراكة مع الشيف رينيه ريدزيبي ومطعمه «نوما» في فندق مندرين أورينتال طوكيو.

وأنتوني حاصل على شهادة تنفيذية من إنسياد وشهادة تنفيذية من كلية هارفارد للأعمال، وهو أب لطفلين يهوى رياضة الغولف، كما أنه محب لكل ما يتعلق بالطعام والسفر والفخامة.

[أنتوني كوستا ]

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز