طيران الإمارات تمدد صلاحية عروض "ماي إيميريتس باس"

المصدر: دبي - البيان

أعادت طيران الإمارات عروض "ماي إيميريتس باس" (My Emirates Pass) لزوار دبي مع بداية العام الجديد.

وتتيح العروض لمسافري الناقلة استخدام بطاقة الصعود إلى الطائرة كبطاقة عضوية حصرية، والاستفادة من أسعار مخفضة وعروض وحسومات لدى أكثر من 450 مطعماً ووجهة ترفيهية ومتجر تجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومددت طيران الإمارات فترة صلاحية عروض "ماي إيميريتس باس" لكي يستمتع مزيد من العملاء باستكشاف دولة الإمارات العربية المتحدة بتكلفة أقل. ويمكن للمسافرين على رحلات الناقلة إلى دبي أو عبرها، خلال الفترة بين 1 يناير الجاري و30 سبتمبر (أيلول) 2021، الاستفادة من أسعار خاصة وعروض متنوعة بمجرد إبراز بطاقات صعودهم إلى طائرات الإمارات وبطاقة تعريف شخصية.

ويستطيع العملاء الاستفادة من عروض خاصة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة على التسوق والتجارب العائلية وخيارات تناول الطعام العالمية. وتشمل العروض خصماً يصل إلى 50% في 300 مطعم و35 سبا في فنادق عالمية وأنشطة ترفيهية مثل مدينة أكوافنتشر بأتلانتس وقمة برج خليفة.

ويمكن للمسافرين الدوليين بغرض السياحة والترفيه أو ممارسة الأعمال التوقف في دبي للاستمتاع بمجموعة واسعة من التجارب العالمية، من الشواطئ والصحراء إلى الأنشطة التراثية ومرافق الضيافة والترفيه ذات المستوى العالمي.

المرونة والضمان

توفر سياسات الحجز الخاصة بطيران الإمارات المرونة والثقة للعملاء في التخطيط لسفرهم. ويمكن للعملاء الذين يشترون تذاكر طيران الإمارات للسفر في أو حتى 30 يونيو 2021، الاستفادة من شروط وخيارات إعادة الحجز، إذا ما اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم. كما يمكنهم تغيير تاريخ السفر أو تمديد صلاحية التذكرة لعامين من تاريخ الشراء.

سافروا بثقة

يمكن للعملاء السفر بثقة وراحة بال مع مبادرة طيران الإمارات الأولى من نوعها على مستوى صناعة الطيران العالمية توفير تأمين السفر متعدد المخاطر وتغطية "كوفيد- 19". وتقدم طيران الإمارات هذه التغطية السخية من دون أي تكلفة إضافية على جميع التذاكر الصادرة اعتباراً من 1 ديسمبر 2020 وحتى 31 يناير 2021.

ويتضمن العرض بالإضافة إلى التغطية الطبية لـ"كوفيد- 19"، مخصصات للحوادث الشخصية أثناء السفر وتغطية الرياضات الشتوية وفقدان المتعلقات الشخصية واضطراب برامج الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي على غير توقع ونصائح أو تحذيرات السفر وغيرها.

الصحة والسلامة أولاً

تطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.

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