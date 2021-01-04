12.3 % نمو الإنتاج الصناعي بدبي في الربع الثالث من 2020

المصدر: دبي - وام

حقق الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في دبي خلال الربع الثالث 2020 ارتفاعاً بنسبة 12.37%، وذلك بعد أن شهد هذا الرقم انخفاضاً بنسبة 8.22% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

وأشار التقرير الصادر عن مركز دبي للإحصاء إلى أن الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي سجل انخفاضات خلال عام 2020 متأثراً بانتشار جائحة «كوفيد 19»، ما أثر بشكل كبير على حركة الإنتاج، ولكن وفي الوقت نفسه أظهر أداء الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني تعافياً كبيراً في حركة الإنتاج.

وعلى الصعيد السنوي سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لقطاع الصناعة التحويلية لعام 2019 انخفاضاً مقداره 0.46% مقارنة بعام 2018، وكذلك خلال عام 2020 الذي شهد انخفاضات متتالية بلغت 0.47% خلال الربع الأول و13.24% خلال الربع الثاني و1.20% خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترات من عام 2019. ـ

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