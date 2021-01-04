شراكة بين «اتصالات» و«أروبا» لتزويد الواي فاي والحلول الشبكية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «اتصالات» عن تعاونها مع شركة «أروبا» (Aruba) إحدى الشركات التابعة لمجموعة هيوليت-باكارد العالمية (Hewlett-Packard) لتزويد خدمات الواي فاي المدارة (Managed Wi-Fi) والحلول الشبكية إلى عملائها في الإمارات، بما في ذلك التحليلات المتطورة التي تشمل قطاعات البيع بالتجزئة، والرعاية الصحية، والضيافة.

وتغطي هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة «أروبا» المنصة المركزية (Aruba Central) المستضافة محلياً في مراكز البيانات التابعة لـ«اتصالات»، والتي تساهم في تأمين خصوصية البيانات وتطوير تجارب المستخدمين. كما تزود هذه المنصة أيضاً لوحة مخصّصة لإدارة الشبكات، والتحليلات المتطورة لشبكة الواي فاي، وأدوات التعاملات المالية التي يتم تشغيلها بدعم من شركة (Faraday Networks).

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «مجموعة اتصالات»: يسرنا تقديم خدمات شركة أروبا إلى عملائنا، حيث تستكمل هذه الخدمات ما نقدمه من حلول الواي فاي السحابية وشبكات الاتصال المصممة لتوفير السرعات العالية من الاتصال بزمن استجابة منخفض وبحماية إلكترونية تامة. وتساهم هذه الشراكة أيضاً في تمكين عملائنا وتزويدهم بأحدث التقنيات الرقمية والحلول الذكية لرفع كفاءة العمليات والارتقاء بتجارب المستخدمين.

وقال أحمد الخلافي، المدير العام لشركة هيوليت-باكارد إنتربرايز في الإمارات: يسعدنا دعم «اتصالات» من خلال تسريع إطلاق الخدمات المدارة في الإمارات بالاستفادة من حلولنا المبتكرة. ومن خلال هذه الشراكة، يمكننا معاً توفير باقة متميزة من الحلول المصمّمة لمساندة قطاع الأعمال في الإمارات.

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