«حرة عجمان» تحصل على تصنيف 5 نجوم

المصدر: (عجمان- البيان)

حصلت «منطقة عجمان الحرة»، على تصنيف خمس نجوم، لثمانٍ من خدماتها، ضمن المرحلة الأولى من مشروع «نظام النجوم للخدمات الرقمية الحكومية»، الذي أطلقته «دائرة عجمان الرقمية»، وذلك بعد نجاح المنطقة الحرة في استيفاء المعايير المنصوص عليها في هذا النظام.

ونالت المنطقة الحرة هذا التصنيف في الخدمة الرئيسة «التراخيص والعقود الإيجارية»، والخدمات الفرعية المندرجة تحت هذه الخدمة الرئيسة، ويأتي هذا الإنجاز المتميّز.

وأكد المهندس علي بن تويه السويدي مدير عام «منطقة عجمان الحرة»، أنَّ هذا الإنجاز الجديد، يأتي في ظل الدعم اللا محدود من سمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس «منطقة عجمان الحرة»، وتماشياً مع رؤية سموه للارتقاء بالخدمات الرقمية للمنطقة الحرة، بما يُسهم في تعزيز كفاءتها، وضمان إسعاد المتعاملين.

وقال السويدي: «نتوجه بالشكر إلى دائرة عجمان الرقمية، على ثقتهم الكريمة، التي تجلت في هذا التقييم، ونعرب عن سعادتنا بحصول باقة من خدمات المنطقة الحرة على تصنيف خمس نجوم، الذي يعكس تميُّز وكفاءة خدماتنا الإلكترونية، ويشكل حافزاً لنا، لمواصلة المضي قُدماً في دفع مسيرة التحول الرقمي في عملياتنا، والإسهام بفعالية في تسريع وتيرة هذا التحول، على صعيد منظومة العمل الحكومي في الإمارة، والدولة عموماً».

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