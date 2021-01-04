مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 233 مبايعة بقيمة 416.76 مليون درهم، منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 48.63 مليون درهم، و223 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 368.14 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم، في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 4، تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الممزر.

وقد تصدرت منطقة الحبية السادسة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم، وتلتها منطقة البرشاء الثانية، بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم، وثالثة في أم سقيم الثانية، بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة وادي الصفا 3، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بـ 7 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول، وأخيراً مبايعة بـ7 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي، بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 521.79 مليون درهم، منها 18 رهن أراضٍ بـ 365.19 مليون درهم، و47 رهن فلل وشقق بقيمة 156.6 مليون درهم.

وأما الهبات، فقد شهدت تسجيل 16 هبة، بـ 88.22 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مطار دبي الدولي بـ 66 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بـ 14 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز