«اقتصادية دبي» تفتتح مركز «اليلايس» لإنجاز المعاملات الحكومية

المصدر: دبي - البيان

أفاد قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن افتتاح مركز اليلايس لإنجاز المعاملات الحكومية يأتي انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تقديم خدمات ذات القيمة المضافة العالية بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبيتها، حيث يعتبر المركز واجهة للخدمات الحكومية بدبي ويغطي مساحة بها 1.5 مليون نسمة تخدم 6 آلاف شركة، بالإضافة إلى كونه مجهزاً لتقديم 4 آلاف معاملة في اليوم الواحد من موقعه المتميز بالقرب من مقر إكسبو 2020، ومطار آل مكتوم، ومنطقة دبي الجنوب، ومنطقة جبل علي الصناعية، ومجمعات سكنية وما حولهم.

ويعد مركز «اليلايس» لإنجاز المعاملات الحكومية بمجمع دبي للاستثمار الأول من نوعه في دبي لتقديم خدمات حكومية متكاملة تحت سقف واحد، وذلك لدعم وتعزيز ثقة الشركات الجديدة والقائمة بواقع الأعمال والحركة التجارية في دبي.

ويركز مركز اليلايس لإنجاز المعاملات الحكومية على تبسيط تجربة المتعاملين فيما يتعلق بالمعاملات الحكومية، حيث يتواجد به أفرع معتمدة لكل من خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (إصدار التأشيرات - تبصيم الهوية - قسم المخالفين - قسم الحالات الإنسانية)؛ ومحاكم دبي (إدارة الأحوال الشخصية - إدارة كاتب العدل - قاعات مرافعات)؛ وهيئة الصحة بدبي؛ واللجنة الدائمة لشؤون العمال؛ والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي.

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