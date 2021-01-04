«اقتصادية أبوظبي» تعيد تقديم «الشيشة» لمن يمتلك ترخيصاً

المصدر: أبوظبي - البيان

أجازت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي لأصحاب المطاعم والمقاهي والمرافق السياحية والخدمية إعادة تقديم خدمة «الشيشة» على مستوى إمارة أبوظبي لمن يمتلك تصريحاً بها وذلك بناء على توجيهات لجنة إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث في أبوظبي الرامية إلى رفع الطاقة الاستيعابية للأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

وجاء في تعميم صادر عن الدائرة إن السماح بتقديم خدمة «الشيشة» على مستوى إمارة أبوظبي يتطلب من المنشآت الاقتصادية التي تمتلك تصريحاً بها الالتزام الكامل بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية بما يضمن سلامة وصحة الأفراد من مرتادي المطاعم والمقاهي والمرافق السياحية مشيرة إلى أن مخالفة تنفيذ ما جاء في التعميم سيترتب عليها سحب تصريح تقديم خدمة «الشيشة» وتحرير مخالفات بهذا الشأن.

واشترطت الدائرة في تعميمها على المنشآت المعنية إجراء فحص كوفيد - 19 لكافة العاملين بشكل دوري كل 14 يوماً وقياس درجات الحرارة لجميع العاملين والزبائن من مرتادي المقهى بشكل دوري في اليوم وعدم السماح للعاملين والمستهلكين بالدخول للمنشأة في حال تبين عليهم أية أعراض لكوفيد 19 والتشجيع على الدفع الإلكتروني.

كما اشترطت الدائرة التأكد من عزل أو إغلاق الأبواب ما بين منطقة المدخنين وغير المدخنين والسماح بـ4 أشخاص كحد أقصى لكل طاولة مع الالتزام بالتباعد بمسافة مترين بين الطاولات ووضع جميع إرشادات التوعية الخاصة بمناطق التدخين بشكل واضح في جميع أنحاء أماكن التدخين والتأكد من اتباع جميع متطلبات الأدلة الإرشادية وتدريب جميع العاملين في المقاهي على الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن هناك 323 منشأة تجارية تقدم خدمة الشيشة على مستوى أبوظبي ومنها 244 منشأة في أبوظبي و66 منشأة في منطقة العين و13 في الظفرة فيما بلغ عدد العاملين في هذه المنشآت 2067 عاملاً.

توعية العاملين

أشارت اقتصادية أبوظبي في ذات السياق إلى توعية العاملين بأهمية ارتداء الأقنعة والقفازات لجميع العاملين في جميع الأوقات وتبديلها بشكل دوري في اليوم وارتداء الأقنعة والقفازات للمستهلكين في جميع الأوقات وإزالتها فقط عند الجلوس مع عدم السماح للمستهلكين بالدخول من دون الكمامة.

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