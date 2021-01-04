«أبوظبي للجودة» يعتمد 17 مشروعاً بخطة 2021

المصدر: (دبي- وام)

اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الخطة السنوية لمشاريع تطوير المعايير وبرامج المطابقة، التي سيتم تنفيذها من قبل المجلس في العام 2021، فيما تم تقييم 36 مشروعاً طلبتها الجهات التنظيمية المعنية، ونتج عنها اعتماد 17 مشروعاً، منها 16 مشروعاً في مجال تطوير المعايير والأدلة الإرشادية، إضافة إلى التحديث الدوري للدليل الإرشادي لمواصفات البنية التحتية للخدمات، وهو المرجع الوحيد المعتمد في الإمارة، والذي تم اعتماده من قبل المجلس التنفيذي في العام 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع الربع الرابع للعام 2020 للجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية، الذي عقد 24 ديسمبر الماضي عن بعد، وترأسه رئيس اللجنة أنس جودت البرغوثي المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة والمواصفات، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الأكاديمي، حيث تضم اللجنة 36 عضواً، يمثلون 22 جهة معنية.

وتخدم مخرجات تطوير المعايير وبرامج المطابقة للعام 2021 مشاريع في قطاعات تنظيمية عدة في مجال البنية التحتية للطرق والنقل والمحافظة على الصحة العامة وعلى البيئة وحمايتها من التلوث. وأكد أنس البرغوثي خلال الاجتماع أهمية آلية التقييم المعتمدة في المجلس في مجال تطوير المعايير وبرامج المطابقة، التي تم التوافق عليها من قبل الجهات المعنية، وتم اعتمادها في نهاية العام 2019.

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