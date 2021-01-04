1.8 مليار مكاسب الأسهم في أول تداولات 2021

المصدر: دبي - عمرو عادل

أغلقت الأسهم المحلية في أول تداولات العام الجديد أمس في المنطقة الخضراء مع تحسن شهية المستثمرين، وسجلت مكاسب سوقية بلغت 1.845 مليار درهم بدعم من مشتريات انتقائية للأجانب على أسهم في العقار والبنوك والاتصالات.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.57%، معاوداً الارتفاع فوق مستوى 2500 نقطة ليغلق عند 2506.4 نقاط، بدعم رئيسي من أسهم العقار والبنوك والاستثمار، كما حافظ سوق العاصمة على إغلاقه فوق مستوى 5 آلاف نقطة وارتفع مؤشره العام بنسبة 0.67% إلى 5079 نقطة.

واستقطبت الأسهم خلال الجلسة الأولى من عام 2021 سيولة 379.96 مليون درهم منها 76.01 مليوناً في دبي و303.95 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 143.13 مليون سهم، منها 90.7 مليوناً في دبي و52.43 مليوناً في أبوظبي بإجمالي صفقات 2415 صفقة.

صعود دبي

ودفع سوق دبي للارتفاع صعود قطاع العقارات 1.22% بدعم صعود «إعمار العقارية» 1.42%، و«إعمار مولز» 1.64%، و«داماك العقارية» 1.54%، وارتفع قطاع البنوك 0.56% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.94% و«الإثمار القابضة» 1.2% و«جي أف أتش» 0.33%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.71% مع ارتفاع سهم «دبي للاستثمار» 1.4% و«اكتتاب القابضة».1.05% وارتفع قطاع الخدمات 0.8% مع ارتفاع «الوطنية للتبريد - تبريد» 1.51%. بينما انخفض قطاع السلع 3.87% مع انخفاض أسهم «دي إكس بي» 4.5%، وتراجع أيضاً قطاع التأمين 0.52% مع تراجع «الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة» بنسبة 1.2%.

وتصدر «دبي للاستثمار» النشاط مستقطباً 13.3 مليار درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 11.84 مليار درهم متراجعاً 0.65%، وحقق «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 3.43%، فيما تصدّر التراجعات سهم «دي إكس بي» 4.5%.

سوق أبوظبي

ودعم مؤشر سوق أبوظبي صعود قطاع البنوك بأكثر من 1% بعد ارتفاع «أبوظبي التجاري» 1.02% و«الفجيرة الوطني» بنسبة 5.3% و«أم القيوين الوطني» و0.8%، فيما تراجع «أبوظبي الأول» 2.12% و«أبوظبي الإسلامي» 1.05%.

وزاد مؤشر قطاع العقارات 0.6% بدعم نمو «الدار العقارية» 0.63% فيما تراجع «رأس الخيمة العقارية» 0.21%، وزاد قطاع الاتصالات 0.71% مع صعود «اتصالات» مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، وزاد مؤشر قطاع الطاقة 0.13% بدعم نمو «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع - أدنوك للتوزيع» 1.33%.

وتصدّر «الدار العقارية» النشاط مستقطباً 82.23 مليار درهم، تلاه «العالمية القابضة» 78.9 مليار درهم، ثم «أبوظبي الأول» 73.3 مليارات درهم، وحقق «ميثاق للتأمين التكافلي» أكبر ارتفاع بنسبة 3.7%، فيما تصدر التراجعات سهم «أسمنت الخليج» 4.9%.

من جانب آخر، أعلنت شركة «المدينة للتمويل والاستثمار» عن وفاة رئيس مجلس إدارتها عبد الرؤوف توفيق عبد السيد، وسوف يجتمع المجلس في وقت لاحق لاختيار رئيس جديد.

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