«دبي للتسوّق» يواصل استقطاب الزوار بعروض مذهلة

المصدر: دبي - البيان

واصل مهرجان دبي للتسوق استقطاب الزوار خلال الأسبوع الثاني، عبر العديد من الصفقات والعروض المذهلة المتوفرة في جميع أنحاء دبي للاحتفال بالدورة السادسة والعشرين من المهرجان.

ويتم الإعلان عن صفقة واحدة يومياً في إحدى وجهات التجزئة صالحة لمدة 24 ساعة أو حتى نفاد الكمية، وذلك حتى 27 يناير. وسيتم الإعلان عن كل صفقة قبل يوم واحد من توافرها، لذا يتوجب على المتسوقين متابعة @DSFSocial على الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان لتحقيق أقصى استفادة من العروض المتاحة.

ويمكن لمستخدمي سناب شات الاستفادة من أفضل عدسات سناب كل أسبوع، وذلك من خلال مسح كود سناب الذي سيتم عرضه على جميع حقائب التسوق الخاصة بالمهرجان.

ويقدم متجر سيرجنت ميجور عروضاً ترويجية رائعة للآباء الباحثين عن أزياء أنيقة لأطفالهم، حيث يمكنهم الحصول على أي قطعة داخل المتجر مقابل 59 درهماً أو أقل. ويمكن للمتسوقين في دبي مول وسيتي سنتر مردف تحقيق أقصى استفادة من هذه العروض وشراء أحدث الأزياء العصرية لأطفالهم.

كما يحتفي ممشى الواجهة المائية في دبي مول لمدة 10 أيام بحدث الإطلاق الحصري لعلامة «فنتي سكين» لمستحضرات التجميل من نجمة البوب العالمية ريهانا داخل متاجر سيفورا في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وابتداءً من يوم 6 وحتى 16 يناير، وفي إطار فعاليات مهرجان دبي للتسوق، يستقبل الممشى محبي منتجات التجميل والعناية بالبشرة والإطلالة الطبيعية والساحرة للمغنية ريهانا.

ويستضيف الممشى خلال هذه الفترة فعالية «الجزيرة من فنتي سكين»، ليستقبل المهتمين بمنتجات العناية بالبشرة من الرجال والنساء الذين يمكنهم استكشاف مجموعة من عوامل الجذب والتجارب التفاعلية ذات الطابع الخاص التي يحمل كل منها اسم منتجات التجميل الخاصة بالمغنية ريهانا.

وتشمل هذه التجارب «فنتي سكين توتال كلينز كوف»، و«فات ووتر فولز»، و«هيدرا فايزور سنديك»، حيث يمكن لجمهور ريهانا وعشاق مستحضرات التجميل تجربة المنتجات واستكشاف مجموعة كبيرة من المكونات التي تدخل في صناعة كل منتج، بالإضافة إلى المشاركة في ألعاب ممتعة للفوز بجوائز رائعة تشمل منتجات فنتي سكين وغيرها.

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