«دبيليو آي سي إس» يختار دبي مركزاً لخدمات المستثمرين

المصدر: دبي- البيان

شهدت دبي مؤخراً، افتتاح مركز «دبيليو آي سي إس WWICS» لخدمات المستثمرين، وخاصة من لهم علاقات اقتصادية وأعمال مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتيح الحصول السريع على البطاقة الخضراء من خلال الاستثمار، حيث يركز على منطقة جغرافية محددة، وتم اختيار دبي لتكون مركز المنطقة، وتسمى أيضاً منطقة التوظيف المستهدفة. وتسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي لزيادة إنتاجية الصادرات، وخلق وظائف جديدة، وزيادة استثمار رأس المال.

وقال ديباك كوتشار، الرئيس التنفيذي لشركة «دبيليو آي سي إس WWICS»، قد تم اعتماد هذا المركز، من قبل خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، ليكون من المراكز الإقليمية المؤهلة لتلقي رأس المال المستثمر، فيجب على المستثمرين الأجانب، تلبية متطلبات محددة من خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية للاستثمار، ومن أجل الحصول على الإقامة الدائمة، من خلال برنامج تأشيرة EB-5، ونتيجة لطلبات الاستثمار، يُطلب عادةً من المتقدمين، إثبات أنه تم إنشاء 10 وظائف جديدة.

وأضاف واكوار كريم نائب الرئيس من CBIS - مؤسسة تيسير EB5 الشهيرة (التي تقدم خدمات احترافية لجميع العملاء، ورجال الأعمال الراغبين في تأسيس أعمالهم، أو الاستثمار في مشاريع آمنة للغاية في جميع أنحاء العالم)، قائلاً: إذا كنت تريد الانتقال إلى الولايات المتحدة مع عائلتك، أو تخطط لإرسال أطفالك إلى الولايات المتحدة، لتلقي تعليمهم العالي، يمكن أن يوفر لك البرنامج أسرع طريقة للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

وقال: استناداً إلى سمعة المصداقية والثقة، قمنا بدور رائد في العديد من معالم برنامج EB-5، وأثبتنا قدرتنا على استثمار أموال عملائنا في المراكز الإقليمية المعينة من قبل USCIS في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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