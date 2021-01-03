67 % من الشركات في الإمارات تجنبت التسريح الإجباري

المصدر: دبي- سيد صالح

أفادت نتائج الاستبيان الذي أجرته شركة «كوبر فيتش» عن رواتب الموظفين والاتجاهات التي سادت فيما يتعلق بالتوظيف لدى مختلف الشركات العاملة في الإمارات في 2020 بأن ما يزيد عن ثلثي هذه الشركات نجحت في تلافي اللجوء إلى إجراءات التسريح الإجباري للعمالة برغم التداعيات الاقتصادية الحادة الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19»، والتي أجبرت العديد من الشركات والكيانات الاقتصادية حول العالم إلى اتخاذ تلك التدابير.

وأوضح الاستبيان الذي تجريه «كوبر فيتش» بصفة سنوية أن 67% من الشركات العاملة بالدولة تجنبت تسريح العمالة بسبب الجائحة على مدار العام الماضي.

وقال تريفور ميرفي، مؤسس «كوبر فيتش» ورئيسها التنفيذي، تعليقاً على نتائج الاستبيان: «على الرغم من التحديات الاقتصادية الهائلة التي خَلًفَتهَا «كوفيد-19» في العالم أجمع، إلا أننا نعتقد أن سوق العمل في الإمارات يتمتع بقوة ومرونة شديدتين، ويمتلك قدرة لافتة على التعافي».

وأضاف ميرفي: «دبي وأبوظبي بصفة خاصة جيدتان للغاية في إعادة اكتشاف نفسيهما، وتتطلعان إلى المرحلة المقبلة والتي ستؤكد احتفاظهما بمكانتيهما المتميزة في سوق العمل العالمية».

كما أصدرت «كوبر فيتش» أيضاً «دليل الرواتب في الإمارات 2021»، والذي يرصد التقديرات المتوقعة لرواتب الموظفين في مختلف الوظائف لدى الشركات العاملة بالدولة خلال العام الجديد. وتستند هذه التقديرات إلى نتائج الاستبيان الذي أجرته الشركة للرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين في مختلف الشركات بالإمارات.

وكانت من أبرز هذه التقديرات أن رواتب الموظفين في قطاع التقنية والرقمنة ستبدأ من 13,000 درهم شهرياً للموظف المبتدئ، فيما ستبدأ من 85,000 درهم شهرياً للموظف المخضرم.

وفي مجال العلاقات العامة والتسويق، سيبدأ راتب الموظف المبتدئ من 11,000 درهم، فيما سيبدأ راتب الموظف صاحب الخبرة من 55,000 درهم.

وقَدًر الدليل راتب الموظف المبتدئ في قطاع التمويل والخدمات المحاسبية بنحو 10,000 درهم، فيما سيبدأ راتب الموظف ذو الخبرة من 90,000 درهم.

وفيما يخص قطاع الموارد البشرية، سيتقاضى الموظف المبتدئ راتباً شهرياً تبدأ قيمته من 14,5000 درهم، فيما سيحصل الموظف ذو الخبرة على راتب تبدأ قيمته من 40,000 درهم.

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