"الاتحاد للطيران" تستأنف رحلاتها إلى السعودية اعتباراً من الغد

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم "الأحد" عن استئناف رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من يوم غد الاثنين 4 يناير 2021.

وقال متحدث باسم الناقلة: "تستأنف الاتحاد للطيران تشغيل رحلاتها إلى السعودية اعتباراً من يوم غد، وذلك عقب إعلان المملكة انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق الرحلات الجوية الدولية."

وكانت "طيران الامارات" أعلنت ايضاً استئناف رحلاتها إلى السعودية ابتداء من غداً "الاثنين"، فيما أعلنت فلاي دبي، استئناف رحلاتها إلى مدينة جدة السعودية بدءاً من فبراير المقبل.

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