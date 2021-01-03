«خدمات منطقة عجمان الحرة» تحصل على تصنيف خمس نجوم

المصدر: عجمان- البيان

حصلت «منطقة عجمان الحرة»، على تصنيف خمس نجوم، لثمانٍ من خدماتها، ضمن المرحلة الأولى من مشروع «نظام النجوم للخدمات الرقمية الحكومية»، الذي أطلقته «دائرة عجمان الرقمية»، وذلك بعد نجاح المنطقة الحرة في استيفاء المعايير المنصوص عليها في هذا النظام.

ونالت المنطقة الحرة هذا التصنيف في الخدمة الرئيسة «التراخيص والعقود الإيجارية»، والخدمات الفرعية المندرجة تحت هذه الخدمة الرئيسة، ويأتي هذا الإنجاز المتميّز، في الوقت الذي تواصل فيه منطقة عجمان الحرة، تطوير خدماتها الرقمية، وتوسيع نطاقها، لتشمل المزيد من الإجراءات التنظيمية لأنشطة التجارة والأعمال والاستثمار، وفق أحدث الابتكارات التكنولوجية، تماشياً مع توجيهات القيادة السديدة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يواكب متطلبات المستقبل.

وأكد المهندس علي بن تويه السويدي مدير عام «منطقة عجمان الحرة»، أنَّ هذا الإنجاز الجديد، يأتي في ظل الدعم اللا محدود من سمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس «منطقة عجمان الحرة»، وتماشياً مع رؤية سموه للارتقاء بالخدمات الرقمية للمنطقة الحرة، بما يُسهم في تعزيز كفاءتها، وضمان إسعاد المتعاملين.

وقال السويدي: «نتوجه بالشكر إلى دائرة عجمان الرقمية، على ثقتهم الكريمة، التي تجلت في هذا التقييم، ونعرب عن سعادتنا بحصول باقة من خدمات المنطقة الحرة على تصنيف خمس نجوم، الذي يعكس تميُّز وكفاءة خدماتنا الإلكترونية، ويشكل حافزاً لنا، لمواصلة المضي قُدماً في دفع مسيرة التحول الرقمي في عملياتنا، والإسهام بفعالية في تسريع وتيرة هذا التحول، على صعيد منظومة العمل الحكومي في الإمارة، والدولة عموماً، تماشياً مع الاستراتيجيات والتوجهات الوطنية على هذا الصعيد».

وأضاف السويدي: «من خلال الارتقاء المستمر بإمكاناتنا الرقمية، وتطوير خدماتنا الذكية ومنصاتنا الإلكترونية، نسعى في المنطقة الحرة، إلى تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتسريع وتيرة تنفيذ العمليات، وإصدار الموافقات والتراخيص، وفق أعلى معايير الموثوقية والكفاءة، بما يدعم مجتمع الأعمال المحلي على التوسع والنمو، ويُسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات، ورواد الأعمال من كافة القطاعات، ومُختلف أنحاء العالم».

يُشار إلى أن تصنيف خمس نجوم، هو أعلى تصنيف بموجب «نظام النجوم للخدمات الرقمية الحكومية»، الذي أطلقته «دائرة عجمان الرقمية»، وهي الجهة الحكومية المعنية بتوفير الأدوات التشريعية، والوسائل التنظيمية للجهات الحكومية في عجمان، لتسهيل عمليات التحول الرقمي لديها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز