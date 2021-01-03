«داماك» تنجز أساسات «برج زادة» في الخليج التجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة داماك العقارية عن انتهائها من أعمال الأساس لمشروع «برج زادة» الواقع في منطقة الخليج التجاري بدبي، حيث تم الإنجاز خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منحها عقد الأعمال الرئيسية بالرغم من الظروف الاستثنائية التي ألقت بآثارها على البيئة التشغيلية في القطاع خلال هذا العام.

وكانت أعمال صب الخرسانة قد بدأت في شهر سبتمبر الماضي وشملت صب أكثر من 9000 متر مكعب من الخرسانة، أي ما يعادل كمية تملأ 3 حمامات سباحة بحجم أولمبي، واستخدام 1600 طن من حديد التسليح لاستكمال أعمال الأساسات للبرج المؤلف من 26 طابقاً.

وتعليقاً على إنجاز هذه الأعمال، قال نايل ماكلوغلين، نائب أول رئيس في داماك العقارية: «لقد أحرزنا تقدماً سريعاً جداً بالنظر لظروف السوق الحالية التي تسبب بها الوباء.

ويعمل القائمون على المشروع حالياً بقدرة تشغيلية كاملة من حيث عدد العمال والآلات التشغيلية المطلوبة، بشكل متواصل وبنظام المناوبات، ما يجعل منظومة العمل تسير وفق الخطة والموعد المحدد».

وأكد نايل أن طريقة تعامل حكومة دولة الإمارات مع الوباء أتاحت للشركات العمل بسلاسة بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية الصارمة التي وضعتها الجهات المعنية للحد من انتشار المرض، مشيراً إلى أن الأخذ بالتدابير الصحية يعد أبرز الأسباب لسرعة الإنجاز في أعمال البرج.

وأضاف ماكلوغلين: «لطالما اتخذت داماك خطوات حاسمة للالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة، ما جعل المشروع يسير في مساره الصحيح بهذه السرعة. فقد سجلنا أكثر من 53 مليون ساعة عمل آمنة في نوفمبر عبر مشاريعنا القائمة في دبي».

وأوضح قائلاً: «كان لزاماً علينا التقيّد بالتعليمات الوقائية لضمان استمرارية الأعمال والأداء وتعزيز مسيرة المشروع المستقبلية، حيث عمدت داماك إلى الالتزام بالتعليمات واحتياطات الأمن والسلامة الصارمة في مواقع البناء الخاصة بها للحد من انتشار «كوفيد 19»، بما في ذلك الالتزام بنسبة إشغال لا تزيد على 30 بالمائة بمواقع العمل تطبيقاً لسياسة التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، ومنع التجمعات وقت الاستراحة، والحفاظ على تعقيم مواقع البناء باستمرار والحرص على النظافة العامة بشكل عام».

وتولت شركة ترانس الإمارات للمقاولات المحدودة تشييد البرج بعقد قيمته 181 مليون درهم، فيما سيقدم برج «زادة» بتصميمه الفريد نقلة نوعية في الحياة السكنية، كونه يقدم مزيجاً فريداً من نوعه للحياة الفاخرة من حيث توفيره كل وسائل الراحة من أحواض سباحة وملعب للأطفال ومركز للياقة البدنية، من بين مرافق مهمة أخرى.

نظراً لموقعه الاستراتيجي في قلب واحد من أكثر الأحياء الحيوية في دبي بمحاذاة برج خليفة، حيث سيكون القاطنون على مقربة من أشهر أماكن التسوق والترفيه والمطاعم.

وقد أعرب حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة داماك العقارية، مؤخرًا، أن تعافي سوق العقارات بشكل كامل قد يستغرق 12-24 شهرًا أخرى، في الوقت الذي عبّر فيه عن تفاؤله بشأن العديد من المبادرات الحكومية الأخيرة التي استهدفت بشكل أساسي، تعزيز الاستثمار في الإمارات.

وكان أبرزها قرار منح تأشيرات للمتقاعدين الوافدين، وتمديد نظام التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات، الى جانب التعديلات الخاصة بقانون الشركات التجارية الشهر الماضي والتي تتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لوكيل من مواطني الدولة، الأمر الذي سوف يعزز الاستثمار الاجنبي المباشر في الإمارات.

ولفت سجواني الى توقعات المحللين للزيادة الطفيفة التي سوق يشهدها حجم المعاملات العقارية في العام 2021، وذلك بالتزامن مع معرض اكسبو 2020 المقرر عقده نهاية العام الجاري.

وكان سجواني قد أبدى تفاؤلا خلال مشاركته في حلقة نقاشية جرى عقدها مع مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي حيث قال«متفاءل جدًا بمعرض إكسبو 2020 دبي، مستطردًا»لقد قاموا بعمل رائع، وأن الحدث سيدفع دبي إلى الأمام".

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