«جست تشين» تطلق أول منصة في العالم لخدمات الكاتب العدل بتقنية «بلوك تشين»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «جست تشين» الناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتُعنى بتطبيق الحلول القائمة على تقنية «بلوك تشين» في مجالات العدالة والسلامة العامة، منصة «نوتاري تشين» (NotaryChain) التي تعد أول منصة في العالم تقوم على تقنية «بلوك تشين» لتوفير خدمات الكاتب العدل. ويأتي ذلك في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء للتواقيع الإلكترونية وإجازة استخدامها لخدمات الكاتب العدل تماشياً مع «رؤية الإمارات 2021». وباعتبارها عضواً في «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية ويشغلها مصرف الإمارات للتنمية لدعم الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلقت «جست تشين» دعماً من الصندوق الذي قدم لها دراسات استراتيجية عن السوق وفرصة الدخول إلى السوق المحلي.

وتتيح المنصة تصديق المستندات القانونية بأسلوب رقمي وآمن، وتقليص المدة الزمنية والتكاليف لكاتب العدل العام والعملاء. وتتمتع «نوتاري تشين» القائمة على منصة «بلوك تشين» من الفئة المؤسساتية، بأعلى مستويات الراحة والسرعة والأمان ومقاومة التزوير والعبث، إضافة إلى التحقق الفوري من المستندات المصدّقة مثل التوكيلات، وعقود التأسيس، والعقود، وشهادات الزواج وغيرها.

وتوفّر المنصة السحابية وكحّل تقني فعلي مجموعة واسعة من المزايا المتقدمة ومنها تسجيل الدخول لمرّة واحدة باستخدام الهوية الرقمية (UAE Pass)، والتواقيع الرقمية، والختم الإلكتروني، والتحقق المدمج من الهوية الإماراتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتحقق الفوري من المستندات المصدقة باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code)، والنماذج المدمجة للمستندات المصدقة والكثير غير ذلك.

وقالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار ممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «يبحث صندوق محمد بن راشد للابتكار باستمرار عن الأعضاء الذين يقدمون أعمالاً مبتكرة واستثنائية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن هذا المنطلق، يسعدنا أن نشهد ما حققته شركة «جست تشين» من نجاح ونمو ساهما في توصلها إلى تقنيات جديدة ومتميزة تعود بالفائدة على مجتمعنا. ولطالما كان الصندوق حريصاً على استقطاب ودعم رواد الابتكار القادرين على المساهمة بدور متميز في مسيرة دولة الإمارات للتحول إلى الاقتصاد الرقمي».

ومن جهته، قال محمد أكبر فاروق، الرئيس التنفيذي في «جست تشين»: «تأتي منصة «نوتاري تشين» لتدشّن عصراً جديداً من الراحة والإنتاجية والسهولة في الوصول لخدمات الكاتب العدل. فاستناداً إلى تقنية «بلوك تشين»، توفر المنصة حلاً رقمياً آمناً ومقاوماً للتزوير والعبث بدلاً عن الإجراءات التقليدية اليدوية لتصديق المستندات، وذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية «بلوك تشين» و«استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» الجاري تطبيقها في مختلف أنحاء الجهات الحكومية في الإمارة».

وكانت «جست تشين» قد أطلقت في 2020 تطبيقاً يقوم على تقنيات «بلوك تشين» لتتبع المصابين بفيروس «كوفيد 19» دون ذكر الأسماء، ومشاركة معلومات الحالات الحساسة على الفور وبأسلوب آمن مع الجهات المعنية من مزودي الرعاية الصحية والأطباء والهيئات الحكومية والباحثين والمخبريين بما يتيح توفير العناية الفورية والرعاية.

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